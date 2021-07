Unbekannte setzen in Benneckenstein mobile Bühne in Brand

Benneckenstein. Ein Schock für die Festival-Leitung und deren unermüdlichen Helfer.

Direkt auf dem Gelände des Festivals „Theaternatur“ an der Waldbühne in Benneckenstein haben unbekannte Täter am vergangenen Wochenende das neue, aufwendig gestaltete Waldmobil in Brand gesteckt, berichtet Festivalsprecherin Franziska Hirschelmann. Alle Helfer und auch die Festival-Leitung seien fassungslos angesichts des Schadens an dieser mobilen Bühne. Das Festival der darstellenden Künste startet am 6. August. Künstler reisen bereits aus ganz Deutschland an.