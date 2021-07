Berlin Tief Bernd hat dem Westen Deutschlands katastrophenartige Überschwemmungen gebracht. In diesen Regionen ist es zur Zeit am schlimmsten.

Das Tiefdruckgebiet Bernd hat in Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz für katastrophenartige Überschwemmungen mit und Unwetter gesorgt. Besonders betroffen sind die Eifel und der Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz, aber auch das in NRW liegende Oberbergische Land mit den Städten Wuppertal und Hagen. Lesen Sie hier: Alle aktuellen Entwicklungen zum Unwetter in Deutschland im Newsticker.

Am Donnerstag sind Niederschläge in den betroffenen Regionen zum Glück nur noch lokaler Natur, erklärt eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Zwar könne es Schauer und auch einzelne Gewitter geben, im Großen und Ganzen entspanne sich die Wetterlage aber deutlich.

Währenddessen dauern die Aufräumarbeiten nach dem verheerenden Unwetter an. Noch immer sind 200.000 Menschen in NRW ohne Strom, die Zahl der Toten steigt. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erklärt, das Land habe zwar schon einige Hochwasser erlebt, "so eine Katastrophe haben wir aber noch nicht gesehen. Es ist wirklich verheerend." In diesen Regionen ist die Lage besonders dramatisch:

Kreis Ahrweiler: Eingestürzte Häuser, viele Vermisste

Im kleinen Ort Schuld im Landkreis Ahrweiler ist die Lage besonders dramatisch. In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag stürzten dort laut Angaben der Behörden sechs Häuser ein. Bis zu 70 Menschen wurden dort zwischenzeitlich vermisst. Einige Fälle seien mittlerweile geklärt, sagte ein Sprecher am Donnerstagmorgen. In Schuld wurde der Katastrophenfall ausgerufen, weil viele weitere Häuser im Ort instabil und damit einsturzgefährdet sind. Im gesamten Landkreis Ahrweiler seien nach Angaben der Polizei in Koblenz mindestens 18 Menschen gestorben.

Anwohner schauen in Schuld im Kreis Ahrweiler auf ein zerstörtes Gebäude. Mindestens sechs Häuser sind den Fluten zum Opfer gefallen. Foto: Harald Tittel/dpa

Trier: Ortsteil abgeschnitten, Einsatzfahrzeuge ausgefallen

In Trier und den umliegenden Ortschaften sorgen die gestiegenen Wasserstände der Flüssel Sauer und Kyll für Schwierigkeiten bei den Rettungs- und Aufräumarbeiten. Im kleinen Ort Kordel sind nach Auskunft von Thomas Müller, Pressesprecher der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, einige Einsatzfahrzeuge ausgefallen und Boote nicht mehr nutzbar. Die Bundeswehr ist nach Informationen der "Rheinischen Post" mit drei Krankenwagen vor Ort. Der Trierer Stadtteil Ehrang ist überschwemmt, neben Wohnhäusern muss auch das Krankenhaus evakuiert werden. Aktuell (15.07., 12:30 Uhr) läuft der Einsatz noch. Die Polizei ruft Bürgerinnen und Bürger auf, die Häuser nicht zu verlassen. Es drohe Lebensgefahr.

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Die Wupper tritt in Wuppertal aus ihrem Flussbett. Teile der Innenstadt sind überflutet. Kurzzeitig drohte die Wuppertalsperre unkontrolliert überzulaufen, was zu noch höheren Pegelständen geführt hätte. Gegen vier Uhr morgens am Donnerstag meldete die Polizei eine "leichte Entwarnung" für die Flutgefahr in der Stadt. Foto: Fabian Strauch/dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse In Erdorf, einem Stadtteil von Bitburg in der Eifel, lief der kleine Fluss Kyll über. Teile des Dorfs sind geflutet. Hier beobachtet ein Anwohner, wie die Wassermassen die untere Etage seines Hauses überfluten. Foto: Harald Tittel/dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Im nordrhein-westfälischen Altena starb ein Feuerwehrmann bei der Rettung eines Mannes. Der Ort ist an noch an vielen Stellen überflutet. Foto: Marc Gruber/7aktuell.de /dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Im Ahrtal, nahe dem Ort Mayschoss, errichteten Feuerwehrleute eine Sperrwand aus Holz. Sie soll verhindern, dass das Hochwasser in den Ort läuft. Foto: Thomas Frey/dpa



Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse In Esch, einem kleinen Ohr im Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz, haben sich die Straßen des Ortes in reißende Ströme verwandelt. Foto: Thomas Frey/dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse In Hagen sorgte der Starkregen für chaotische Zustände. Helferinnen und Helfer mussten im Ortsteil Hohenlimburg ein Altenheim evakuieren. Foto: Dieter Menne/dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Im Ort Beller (Kreis Ahrweiler) sichern Helfer des THW die Stützmauer einer Brücke der Autobahn 61. Die Stützmauer wurde von den Regenmassen unterspült und stürzte ein. Foto: Thomas Frey/dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Ein Anwohner betrachtet in Hagen die Schäden, die die Überflutung der Nahma angerichtet hat. Foto: Roberto Pfeil/dpa



Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse In Köln erreichte der Rhein Pegelstände von über fünf Metern - und das Wasser könnte noch weiter steigen. Viele Keller sind vollgelaufen, viele Straßen überflutet. Foto: Marius Becker/dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Mit einem Bergepanzer versucht die Bundeswehr, die Schäden nach der Überflutung Hagens zu beseitigen. Das Flüsschen Nahma war am Mittwochabend über die Ufer getreten und hatte Teile der Stadt verwüstet. Foto: Roberto Pfeil/dpa



Kreis Euskirchen: Mindestens acht Tote

Der Kreis Euskirchen in der Nähe von Bonn meldet im Zusammenhang mit den schweren Unwettern acht Tote. Die Stadt nannte die Zahl am Donnerstag in einem Facebookpost, machte aber keine Angaben zu den genauen Umständen der Todesfälle. Zum Teil seien die Notrufnummern nicht erreichbar, in weiten Teilen des Kreises seien Internet- und Telefonverbindungen eingeschränkt. In den Orten Schleiden, Gemünd und Oberhausen sei die Lage noch kritisch, teilweise bestehe kein Zugang. Aktuell werde Wasser aus der nahen Steinbachtalsperre abgepumpt, damit diese nicht überlaufe.

Hagen und Wuppertal: Talsperre übergelaufen, Bundeswehr im Einsatz

In den Städten Hagen und Wuppertal sorgten die übergelaufene Wuppertalsperre und der Nahmerbach für ein "25-jährliches Hochwasser", wie der Krisenstab in Hagen mitteilte. "Hagen sieht aus wie ein Schlachtfeld", erklärte ein Anwohner dem Portal "t-online". Straßen und Häuser sind in der Stadt zerstört, Autos wurden weggeschwemmt und sind teilweise vom Schutt begraben. Deshalb ist die Bundeswehr im Einsatz. Nach Informationen der "Rheinischen Post" unterstützen rund 230 Soldatinnen und Soldaten die Feuerwehren vor Ort mit schwerem Gerät.

Kreis Bitburg-Prüm: Rettungsaktionen und eingeschränkte Trinkwasserversorgung

Auch der Eifelkreis Bitburg-Prüm leidet unter dem schweren Unwetter. Die Pegelstände der Flüsse Nims, Kyll und Prüm sind laut Angaben der Kreisfeuerwehrinspektion so hoch wie nie. Mehrere Brücken im Kreis, zum Beispiel in Auw an der Kyll, wurden von den Wassermassen so schwer beschädigt, dass sie zusammenbrachen. Strom- und Wasserversorgung sind in vielen Regionen des Kreises komplett zusammengebrochen. Drei Feuerwehrleute waren in Messerich über Stunden mit ihrem Einsatzfahrzeug in den Fluten gefangen und konnten erst am Donnerstag gerettet werden.

Märkischer Kreis: Zwei Feuerwehrleute gestorben

Im Märkischen Kreis sind in der Nacht zwei Feuerwehrmänner gestorben. Ein 46-jähriger Helfer fiel nach einer Rettungsaktion in Altena beim Einsteigen in das Einsatzfahrzeug ins Wasser und wurde von den Fluten mitgerissen. Er konnte nur noch tot geborgen werden. Ein 52 Jahre alter Feuerwehrmann verstarb nach Polizeiangaben, nachdem er in Werdohl kollabierte. Die Polizei geht von einem internistischen Notfall aus. Im gesamten Märkischen Kreis sind viele Straßen und Bahnstrecken überschwemmt. Auch heute noch sollen Menschen aus Altena, Werdohl, Iserlohn, Hemer und Nachrodt wenn möglich in ihren Häusern bleiben, mahnte Polizeisprecher Dietmar Boronowski.

Düsseldorf: Ostparksiedlung überflutet

In NRWs Landeshauptstadt Düsseldorf wurde die Ostparksiedlung besonders schwer vom Unwetter getroffen. Die Düssel war über die Ufer getreten und hatte die Siedlung überschwemmt, weshalb dort der Strom abgestellt wurde. Zuvor hatten Anwohner, THW und Feuerwehr versucht, mit zehntausenden Sandsäcken einen Damm zu halten, was allerdings misslang. Die gesamte Siedlung wurde evakuiert. Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) hatte am Mittwochabend von einem "Jahrtausendhochwasser" gesprochen.

Kreis Aachen: Krankenhaus in Eschweiler wird evakuiert

In einem Großteil der Eschweiler Innenstadt sind Strom- und Wasserversorgung ausgefallen. Eine Sprecherin der Stadt erklärte der dpa, dass infolge des Starkregens eine Trinkwasserleitung gebrochen sei, die die Innenstadt versorgt. Bewohnerinnen und Bewohner sind angehalten, auf unnötigen Wasserverbrauch zu verzichten. Das Eschweiler Krankenhaus wird indes evakuiert. Intensivpatienten werden laut ADAC-Angaben vom Dach abgeholt und in andere Kliniken transportiert. (mit dpa)

