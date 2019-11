Regen, Starkregen, Dauerregen? So heißt das, was da runterkommt

Südfrankreich versinkt im Chaos und Hochwasser – zwei Tote

Bei Unwettern und Überschwemmungen in Südfrankreich sind nach Medienberichten mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Französische Medien berichtete auch von Verletzten. Straßen waren gesperrt, zwischen der Ferienmetropole Nizza und der Hafenstadt Toulon fuhren zeitweilig keine Züge mehr. Innenminister Christophe Castaner wurde am Sonntag im Krisengebiet erwartet.

Auch im benachbarten Italien gab es nach heftigen Regenfällen Überschwemmungen und zudem Erdrutsche auf Straßen. In den nordwestlichen italienischen Regionen Ligurien und Piemont machten Erdrutsche viele Straßen unpassierbar.

In Genua ist nahc den Regenfällen eine Autobahnbrücke eingestürzt. Es handele sich um einen Abschnitt der Autobahn A6 in Richtung Turin unweit der Stadt Savona (Ligurien) westlich von Genua, teilte die Feuerwehr mit. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen, meldete die Nachrichtenagentur Ansa. Ursache sei ein Erdrutsch, der etwa 30 Meter des Viadukts mit sich gerissen habe.

In Südfrankreich wurde die Leiche eines etwa 50 Jahre alten Mannes wurde in einem Auto in dem Ort Cabasse im südfranzösischen Département Var gefunden. Das berichteten der Nachrichtensender Franceinfo und andere Medien unter Berufung auf die örtliche Präfektur.

Die andere Leiche wurde in dem Ort Le Muy nordwestlich der Riviera-Stadt Fréjus entdeckt. In dem Ort war zuvor ein Mann nach dem Kentern eines Rettungsboots als vermisst gemeldet worden. Im Verwaltungsbezirk Var wurde im Ort Saint-Antonin-du-Var zudem ein 77 Jahre alter Mann vermisst. In dem Ort führt ein Fluss Hochwasser.

Viele Ortschaften in Südfrankreich versinken in den Fluten. REUTERS/Eric Gaillard Foto: Eric Gaillard / Reuters

So wurde in dem Ort Saint-Antonin-du-Var westlich von Draguignan nach einem 77 Jahre altem Mann gesucht, dort war ein Fluss über die Ufer getreten und sorgte für Hochwasser. Eine weitere Person wird in Muy, ebenfalls im Departement Var, vermisst. Sie sei von einem Rettungsschiff gefallen. Es soll sich um einen Helfer handeln, der ins Wasser gestürzt sei und von den Fluten mitgerissen wurde.

Am Sonntag wird mit weiteren heftigen Niederschlägen an Frankreichs Südküste gerechnet. Besonders in der Grenzregion zu Italien kommt eine Menge Regen herunter. Die Unwetter, starke Regenfälle und Überschwemmungen hatten bereits in den vergangenen Tagen zu chaotischen Verkehrsverhältnissen an der französischen Riviera geführt.

Rund 4500 Haushalte waren von der Stromversorgung abgeschnitten. Zwischen der Ferienmetropole Nizza und der Hafenstadt Toulon blieb der Zugverkehr unterbrochen, berichtete der Sender.

Zwei Tote nach Unwettern in Frankreich

Wie die Präfektur des Départements Alpes-Maritimes am Samstag berichtete, wurde die wichtige Eisenbahnlinie zwischen der Ferienmetropole Nizza und der Hafenstadt Toulon gesperrt.

Die Autobahn A8 musste in der Nähe von Fréjus wegen Überflutung gesperrt werden, auf dem Flughafen Nizza gab es ebenfalls Behinderungen. Die Behörden forderten die Menschen auf, zu Hause zu bleiben und Reisen zu verschieben. In Nizza und anderen Orten heulten Alarmsirenen, um die Bürger zu warnen, wie französische Medien berichteten.

Italien erlebt Unwetter: Heftige Regenfälle und Überschwemmungen

Auch der Nordwesten Italiens ist am Samstag wieder von heftigen Regenfällen und Überschwemmungen heimgesucht worden.

Keller, Unterführungen und Geschäftsräume wurden überschwemmt. In Ligurien waren nach Angaben der Regionalregierung 374 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. 122 weitere seien in Sicherheit gebracht worden. Außer für Teile Liguriens und Piemonts galt die höchste Alarmstufe Rot am Sonntag auch für die südliche Region Kalabrien an der Fußspitze des italienischen Stiefels.

In Turin, der Hauptstadt Piemonts, wurde der Marathon abgesagt, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete. Der Wasserstand des Po erreichte bedenkliche Höhen. In Sezzadio südlich von Alessandria stürzte ein Auto in den Fluss Bormida.

Einer der drei Insassen werde noch vermisst, schrieb die Feuerwehr.In Genua hatte es bereits am Samstag vor allem im Polcevera-Tal schwere Überschwemmungen gegeben. Dies ist der Teil der Stadt, in dem 2018 beim Einsturz einer Autobahnbrücke 43 Menschen ums Leben kamen. Die Autobahn A10 von Genua nach Ventimiglia an der französischen Grenze wurde am Sonntag an zwei Stellen von Erdrutschen unterbrochen, wie die Region auf Twitter mitteilte.

Venedig: Wasser steigt wieder an

Auch in Venedig stieg das Wasser am Sonntag wieder und erreichte am Vormittag 130 Zentimeter über dem normalen Meeresspiegel. Am 12. November hatte ein Hochwasser von 187 Zentimetern schwere Schäden in der Lagunenstadt angerichtet.

Auch in Venedig steigt das Wasser wieder an. Foto: Andrea Merola / dpa

Für den Abend wurde ein Hochwasserstand von 120 Zentimetern erwartet. Im Aostatal waren nach Lawinenabgängen rund 1000 Bewohner abgeschnitten, wie Ansa meldete.

In Genua machten Erdrutsche mehrere Straßen unpassierbar, Keller, Unterführungen und Geschäftsräume wurden überschwemmt

machten Erdrutsche mehrere Straßen unpassierbar, Keller, Unterführungen und Geschäftsräume wurden überschwemmt Im Polcevera-Tal in Genua fielen in drei Stunden knapp 300 Millimeter Regen, wie die Region Ligurien auf Twitter mitteilte. Umgerechnet sind das 300 Liter pro Quadratmeter. Dies entspricht etwa der Hälfte des Jahresniederschlags in Berlin

Regionalpräsident Giovanni Toti appellierte an die Bürger, möglichst nicht aus dem Haus zu gehen. Auf Facebook postete er ein Video, auf dem Feuerwehrleute in einem Schlauchboot Menschen aus einem Auto in einer überfluteten Unterführung retten.

Für ganz Ligurien galt am Samstag die höchste Alarmstufe Rot. Die Feuerwehr meldete am Morgen aus Genua mehr als 100 Einsätze wegen steckengebliebener Autos, Erdrutschen, Wasserschäden und umstürzender Bäume.

Unwetter sorgen in Europa für Verwüstungen

