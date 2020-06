Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unwetter sorgt für Hochwasser in Ilfeld

Starker Regen hat an diesem Mittwochvormittag in Ilfeld für Überflutungen gesorgt. Das Wasser lief in etliche Keller. 35 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um Schlimmeres zu verhindern. Vor einem Friseurgeschäft stand das Wasser 60 Zentimeter hoch. Die Kanalisation war in Ilfeld phasenweise völlig überfordert. Auch an der Grundschule musste die Feuerwehr das Wasser aus dem Keller der Turnhalle abpumpen. Vom Unwetter am stärksten betroffen sind nach ersten Informationen die Uferstraße und die Rathenaustraße. Die Feuerwehren aus Ilfeld, Niedersachswerfen, Neustadt und Harzungen eilten zum Abpumpen des Wassers.