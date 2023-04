In Argentinien sind seit Jahresbeginn mehr als 100.000 Hektar Land allein in der nördlichen Provinz Corrientes niedergebrannt. Begünstigt werden die Brände durch eine beispiellose Hitzewelle.

Bangkok 40 Grad im Schatten: Ältere Menschen und Vorerkrankte sollen sich nicht lange im Freien aufhalten und viel trinken, warnen Behörden.

Eine ungewöhnlich heftige Hitzewelle hat derzeit weite Teile Thailands im Griff. Meteorologen rechneten für Donnerstag im Bangkoker Bezirk Bang Na damit, dass in der Sonne Werte von bis zu 50 Grad erzielt werden. In der Provinz Chon Buri an der Küste des Golfs von Thailand werde teilweise mit mehr als 49 Grad in der Sonne gerechnet, auf der größten Insel Phuket mit fast 48 Grad, berichtet die Zeitung "Bangkok Post" unter Berufung auf den Wetterdienst. Die Temperaturen im Schatten werden immer noch bei fast 40 Grad erwartet.

Bis zu 50 Grad: Menschen suchen Schutz im Schatten der Bushaltestelle. Foto: Carola Frentzen/dpa

Auf den Straßen versuchten sich viele schwitzende Menschen mit Schirmen vor der Sonne zu schützen. Die Behörden warnten vor allem ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen davor, sich lange im Freien aufzuhalten. Ein Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums sprach von möglichen Hitzschlägen und forderte die Bevölkerung auf, viel Wasser zu trinken. Handwerker, die im Freien tätig sind, würden Gefahr laufen zu dehydrieren.

April gilt in dem südostasiatischen Urlaubsparadies als der heißeste Monat. Die höchste jemals im Schatten verzeichnete Temperatur wurde 2016 in der Provinz Mae Hong Son im Norden gemessen: 44,6 Grad. (lro/dpa)