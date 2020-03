Verband in Bleicherode investiert über fünf Millionen Euro in diesem Jahr

Die neue Anlage wächst sichtbar mit jedem Tag. „Derzeit werden die Straßen und Wege gebaut, geht der Betonbau vonstatten und wird die Maschinentechnik installiert“, beschreibt Matthias Liebergesell, Geschäftsleiter des Abwasserzweckverbandes Bode-Wipper, das Geschehen auf dem seit Juli vorigen Jahres entstehenden Klärwerk im Wiesenweg in Kleinfurra. Dieses ist die derzeit größte Baumaßnahme des Verbandes, der seinen Sitz in Bleicherode hat.

Mit 2,7 Millionen Euro ist die Anlage im Haushalt der Jahre 2019 und 2020 eingestellt. Nach ihrer Fertigstellung im Juni werden die Einwohner aus Kleinfurra, Hain, Wolkramshausen und Wernrode in den Genuss der neuen Technik kommen. „Ich denke, wir werden den Zeitplan einhalten, denn wir haben auf der Baustelle keine größeren Probleme“, sagt Liebergesell.

Dafür war die Vorgeschichte komplizierter. So hatten Archäologen aus Weimar bei ihren Grabungen im August Überreste einer 5500 Jahre alten Siedlung aus der Jungsteinzeit entdeckt (TA berichtete). Zudem war das Gelände munitionsbelastet, weil dort früher ein Waffenlager existierte. „Die Firma Tauber aus Wernrode suchte den Baubereich nach Fundmunition ab, hat aber nichts gefunden“, berichtet Liebergesell.

Um die Haushalte an die Kläranlage anzuschließen, müssen ein Abwasserpumpwerk am Sandweg und eine Transportleitung in die Hauptstraße von Kleinfurra gebaut werden. „Diese Maßnahme haben wir vor zwei Wochen ausgeschrieben“, informiert Liebergesell. Jetzt wartet er noch auf den Fördermittelbescheid des Landes über 430.000 Euro, damit er den Auftrag erteilen und der Bau im April losgehen kann. 1,5 Millionen Euro sind dafür in den Haushalt eingestellt.

„Beim Absuchen des Baubereiches hat die Firma Tauber 13 Handgranaten gefunden, die auf dem Sprengplatz in Wernrode unschädlich gemacht wurden“, sagt der Geschäftsleiter. Die Bauarbeiten sollen noch dieses Jahr fertig werden. Dann sind weitere 350 Einwohner mit ihren Grundstücken an die zentrale Abwasserentsorgung angeschlossen.

Eine größere Gemeinschaftsmaßnahme plant Liebergesell zusammen mit dem Landesamt für Bau und Verkehr, dem Nordhäuser Wasserverband und der Landgemeinde Bleicherode in Kleinbodungen. „Die Landesstraße 2056, die nach Kraja führt, wird zur Gemeindestraße abgestuft. Wir bauen in der Hofstraße einen Schmutzwasserkanal sowie in Unrode eine Trennkanalisation“, erläutert der Geschäftsleiter. Die Grundstücke von 46 Einwohnern werden angeschlossen. „Damit ist Kleinbodungen komplett zentral versorgt“, so Liebergesell. Die Kosten belaufen sich auf 550.000 Euro, davon werden 200.000 Euro gefördert. Derzeit laufe die Angebotsphase, nach Ostern soll mit dem Bau begonnen werden.

Eine zweite Gemeinschaftsmaßnahme mit der Landgemeinde ist in Wollersleben vorgesehen. Auch hier wird eine Landesstraße, die L 2080, abgestuft und grundhaft ausgebaut. „Der komplette Neubau einer Trennkanalisation beginnt an der neuen Bachbrücke über den Spülgraben und endet am Dorfausgang“, beschreibt Liebergesell das Bauprojekt. Der Fördermittelbescheid über 295.000 Euro sei gerade eingetroffen, die Gesamtinvestition betrage 880.000 Euro. Bis auf ein paar Grundstücke nördlich der Bahnlinie sei nach Abschluss fast der gesamte Ort angeschlossen. „Die Maßnahme ist noch nicht ausgeschrieben und über zwei Jahre vorgesehen“, so der Geschäftsleiter.

Schließlich werde auch noch an zwei Stellen in Bleicherode investiert. „In der Brückenstraße und Max-Planck-Straße bauen wir unter der Federführung der Stadt einen neuen Mischwasserkanal, genau wie in der Johannes-Kleinspehn-Straße in einer zweiten Maßnahme“, berichtet der Bleicheröder. Hier liegen die Gesamtkosten für beide Bauprojekte bei 1,25 Millionen Euro. Im Unterschied zu den erstgenannten Projekten erhalte der Abwasserzweckverband hier keine Fördermittel.

„Der Investitionsplan für dieses Jahr weist Gelder in Höhe von 5,2 Millionen Euro aus“, sagt Liebergesell. Das liege deutlich über dem Durchschnitt von jährlich drei Millionen Euro wie in den Jahren zuvor.

Der Abwasserzweckverband Bode-Wipper – Zahlen und Fakten:

Der Verband wurde im Februar 1993 gegründet.

Heute besteht er aus 15 Mitgliedsgemeinden im Westen des Landkreises Nordhausen.

Im Dezember 1992 wurde die vollbiologische Kläranlage Wipperaue in Bleicherode in Betrieb genommen.

In der zentralen Kläranlage werden die Abwässer von über 17.300 Einwohnern gereinigt.

Die Kapazität der Kläranlage wurde durch ihre Erweiterung im Jahr 2018 auf 55.000 Einwohnerwerte erhöht.

Ende 2011 wurde die Kläranlage in Wollersleben mit 1300 Einwohnerwerten in Betrieb genommen.

Im Juli 2019 wurde mit dem Bau der Kläranlage im Wiesenweg in Kleinfurra begonnen. Die Fertigstellung ist für Juni 2020 geplant. Dort können bis zu 1500 Einwohner versorgt werden.

Seit seiner Gründung hat der Verband etwa 100 Millionen Euro in abwassertechnische Anlagen investiert.

Der Anschlussgrad in den Mitgliedsgemeinden liegt bei über 83 Prozent.

Neben den drei Kläranlagen verfügt der Verband über 18 Pumpwerke.

Die Länge des Kanalnetzes beträgt 197 Kilometer.

Die Fläche des Entsorgungsgebietes umfasst 240 Quadratkilometer.