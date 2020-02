David Hoffmann (vorn) und Uwe Günther von der Baufirma Schäfer aus Rastenberg sind mit Straßenarbeiten an der Aumühle beschäftigt. Dort wurden die Häuser von 13 Einwohnern an die zentrale Kanalisation angeschlossen.

Verband investiert drei Millionen Euro in neue Vorhaben in Werther

Der Abwasserzweckverband Goldene Aue blickt auf das Jahr mit den höchsten Investitionen seit Langem zurück. „Dank der Förderung aus dem Kommunalinvest-Programm konnten wir 2019 etwa 3,3 Millionen Euro in neue Anlagen verbauen“, sagt Geschäftsführerin Uta Apitius. Die größten Vorhaben seien in Heringen in der Nordhäuser Straße und Bahnhofstraße mit über einer Million Euro, in Schate mit 783.700 Euro sowie in Auleben in der Schulstraße und am Kirchberg mit 663.000 Euro umgesetzt worden, erklärt Apitius. In Auleben liege man in den letzten Zügen, dort soll ab März noch eine neue Straßendecke aufgebracht werden, die beiden anderen Maßnahmen seien fertig. Die Häuser von 242 Bürgern wurden mit der zentralen Kanalisation verbunden.

2020 stehen zwei große Vorhaben auf dem Zettel. „Das größte betrifft Kleinwechsungen“, sagt Apitius. Dort werde die komplette Ortslage abwassertechnisch erschlossen. „Dort bauen wir eine 1900 Meter lange Vakuumleitung, eine 1300 Meter lange Regenwasserleitung sowie die 750 Meter lange Pumpendruckleitung in Richtung Hesserode“, erläutert die Geschäftsleiterin. Von den neuen Anlagen profitieren 230 Einwohner. Die Investitionen in Höhe von 2,5 Millionen Euro werden auf zwei Jahre verteilt. 600.000 Euro würden durch das Umweltministerium gefördert. Die Arbeiten werden demnächst ausgeschrieben, Baustart soll im Sommer sein. Das zweite Bauvorhaben betrifft die Straße Große Lehne in Großwerther. Dort sollen 578.000 Euro verbaut werden, davon allein 200.000 Euro Fördermittel. Die neuen Schmutz- und Regenwasserleitungen haben eine Länge von jeweils 650 Meter und schließen die Grundstücke von 50 Einwohnern an die zentrale Kanalisation an. Uta Apitius beschäftigt sich bereits mit den Planungen für das Jahr 2021. Dann wird in Görsbach der zweite Bauabschnitt in der Bahnhofstraße und Georg-Schumann-Straße in Angriff genommen. In die dortige 350 Meter lange Schmutzwasserleitung sollen knapp 260.000 Euro investiert werden.