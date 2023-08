Berlin. In Frankreich ist ein Mann festgenommen worden. Der Verdacht ist ungeheuerlich. Lesen Sie hier, was er seiner Frau angetan haben soll.

In der französischen Ortschaft Forbach, einer Kleinstadt nahe des Saarlands, soll ein Mann ein schweres Verbrechen verübt haben. Zwölf Jahre lang habe ein dort lebender Deutscher (55) seine Frau (53) gefangen gehalten und gefoltert. Am Montagmorgen hat die französische Polizei den Mann in Metz festgenommen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Gegen ihn wird wegen Vergewaltigung und Folter ermittelt. Er war den Behörden bis dahin nicht aufgefallen.

Der Zugriff fand um sechs Uhr morgens statt, so der französische Sender RMC. Dem Bericht zufolge weigerte sich der Mann, die Tür zu öffnen, weshalb die Beamten sie einbrachen und ihn direkt verhafteten.

Opfer war nackt, unterernährt und mit Anzeichen von Folter

Laut französischen Medienberichten hätte sich den Beamten ein schockierendes Bild geboten. Die Frau habe sich komplett nackt in einem verschlossenen Raum befunden. Die Haare seien ihr abrasiert worden. Ihr Zustand sei geradezu mitleiderregend gewesen.

Der Frau gelang es laut Polizei, am Sonntagabend ein Telefon zu stehlen und Rettungskräfte in Wiesbaden anzurufen. Dem Bericht zufolge gab die Deutsche an, seit 2011 von ihrem Mann festgehalten und misshandelt worden zu sein.

Die Beamten hätten sie dann sofort in eine Klinik gebracht. Auch hier sei festgestellt worden, dass sie in einem körperlich äußerst schlechten Zustand war. Außerdem seien Spuren von alten Knochenbrüchen an ihren Extremitäten festgestellt worden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Auch ist noch nicht geklärt, wie die Frau es geschafft haben konnte, an ein Telefon zu kommen, so berichtet der französische Sender BFMTV.

Verbrechen in Frankreich: Nachbarn hatten schon einmal Polizei alarmiert

Noch bleiben viele Fragen offen. Die Polizei wird sich in diesen Tagen ein genaues Bild machen, so die Behörde. Laut dem französischen Sender BFMTV.de fanden die Ermittler bei der Durchsuchung der Wohnung eine Folterbank und ein Notizbuch. Auffällig war, dass alle Räume mit Drahtgitter versehen gewesen waren, so heißt es. Augenscheinlich, um die neun Katzen im Haushalt an der Flucht zu hindern.

Dass keiner der Nachbarn auf das Leid der Frau aufmerksam wurde? Laut einer Polizeiquelle habe es bereits einen Hinweis gegeben: 2019 habe ein besorgter Nachbar die Polizei angerufen. Daraufhin seien Beamte zu dem Haus gefahren. Das Paar hatte damals die Aussagen der Nachbarin allerdings widerlegt, so die Polizei.