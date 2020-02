Eine möglicherweise mit dem Virus infizierte Person befindet sich am Standort Ilmenau der Ilm-Kreis-Kliniken in Quarantäne.

Verdacht auf Coronavirus im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis. Im Ilm-Kreis ist am Montag ein erster Verdachtsfall auf das Coronavirus bekannt geworden. Wie die Sprecherin des Landratsamts, Doreen Huth, mitteilte, ist der Hinweis am frühen Nachmittag dem Gesundheitsamt des Ilm-Kreises gemeldet worden. Die betreffende Person befinde sich in den Ilm-Kreis-Kliniken am Standort Ilmenau in Quarantäne. „Sie erfüllt zwar nicht alle Kriterien der Falldefinition des Robert-Koch-Institutes, wird aber dennoch isoliert behandelt und beprobt“, erklärte Huth.

Der Verdacht auf das Coronavirus ist noch nicht zweifelsfrei bestätigt. Die notwendigen Proben für den Nachweis dieses Virus seien in das zuständige Labor geschickt worden. Ein Ergebnis werde in den nächsten Tagen erwartet. Das Gesundheitsamt werde unabhängig davon alle Kontaktpersonen ermitteln und werde ihnen weitere Verhaltenshinweise geben, erklärte die Sprecherin der Kreisverwaltung.

Aus der chinesischen Krisenprovinz Wuhan, wo das neuartige Virus am stärksten verbreitet ist, sind am Wochenende insgesamt 126 Menschen mit einem Flugzeug der deutschen Luftwaffe nach Frankfurt/Main geflogen worden. Am Montag befanden sich nach Angaben von dpa sechs der Wuhan-Rückkehrer in der Frankfurter Universitätsklinik – zwei von ihnen aufgrund eines positiven Befundes auf den neuartigen Corona-Virus 2019-nCoV, vier aufgrund anderer Beschwerden. Die übrigen 120 Menschen sind in einer Kaserne in Germersheim untergebracht.

