Verein in Nordhausen bietet Lieferservice für Bioprodukte

In Krisenzeiten rücke die Lebensmittelversorgung, gerade von bio-zertifizierten Produkten, in den Vordergrund, meint René Kübler, Chef des Horizont-Vereins. Mit Hilfe von „Aktion Mensch“ habe es sich der Verein zur Aufgabe gemacht, den Zugang zu diesen Produkten leichter zu ermöglichen. „Wir wollen damit einen Ausgleich zur Teilhabe schaffen und mögliche gesundheitliche und existenzielle Sorgen lindern. Um diesem Unterfangen gerecht zu werden, haben wir einen Lieferservice eingerichtet”, berichtet Fachbereichsleiterin Sarah Schnause.

Die unter anderem im ökologischen Gartenbau des Vereins in Salza gewonnenen Produkte werden vorrangig an Menschen mit einem Grad der Behinderung, an Personen mit chronischen Erkrankungen, an Senioren oder gehbeeinträchtigte Menschen ausgeliefert. Aber auch Menschen in Lebenslagen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Personen in häuslicher Quarantäne sowie kinderreiche Familien mit schwierigen sozialen Hintergründen sollen von diesem neuen Service profitieren.

Bis Ende November soll dieser Service vorerst angeboten werden. Ausgeliefert wird jeweils von Montag bis Freitag. Die Lieferung erfolgt kostenfrei im Stadtgebiet von Nordhausen ab einem Bestellwert von fünf Euro. Bei allen anderen Orten im Landkreis ist ein Mindestbestellwert von zehn Euro erforderlich. Jeweils einen Tag zuvor sollte eine Vorbestellung erfolgen, die erste Möglichkeit besteht dazu am 11. Mai.

Kontaktmöglichkeiten gibt es über Telefon 0162 19 54 19 5 oder per E-Mail an gartenbau@horizont-verein.de