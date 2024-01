Verletzte, Brände, Auseinandersetzungen: Bilanz zur Silvesternacht in Thüringen

Erfurt In Arnstadt wurde ein 16-Jähriger durch einen Böller verletzt. Auch einen betrunkenen Geisterfahrer mussten Polizisten auf der A4 stoppen. Zudem kam es zu Bränden. Die Bilanz zur Silvesternacht in Thüringen.

Polizei und Rettungskräfte sprechen von einer überwiegend ruhigen Silvesternacht in Thüringen. Im Vergleich zu den Vorjahren war den Angaben zufolge ein eher „mäßiges Einsatzaufkommen“ zu verzeichnen. Trotzdem gab es einige Zwischenfälle:

Aufgrund der milden Außentemperaturen habe es ein hohes Personenaufkommen in der Öffentlichkeit gegeben. Es kam in mehreren Fällen zum unsachgemäßen Gebrauch von Pyrotechnik, körperlichen Auseinandersetzungen und zu zahlreichen Bränden.

Mit Stand vom 1. Januar 2024, 4 Uhr, registrierte die Thüringer Polizei:

etwa 25 Körperverletzungsdelikte

68 Verstöße im Gebrauch mit Pyrotechnik

11 Sachbeschädigungen im Zusammenhang mit Pyrotechnik

69 Brände (auch im Zusammenhang mit der Verwendung von Pyrotechnik)

13 Verkehrsdelikte (Fahruntüchtigkeit infolge Alkohol - und Betäubungsmittelkonsum)

5 Widerstandshandlungen (ohne verletzte Polizeibeamte)

16-Jähriger verliert Fingerglied

Auch in diesem Jahr verletzten sich vereinzelt Menschen durch den unsachgemäßen Gebrauch von Pyrotechnik. In Arnstadt explodierte ein Feuerwerkskörper beim Anzünden in der Hand eines 16-Jährigen. Dieser verlor infolge der erheblichen Druckwelle ein Fingerglied.

Mehrere Menschen sind in Greiz in der Neujahrsnacht verletzt worden, darunter ist auch ein elfjähriges Kind. Ein 15-Jähriger und ein 18-Jähriger hatten Raketen und Böller in eine Personengruppe geworfen.

In Bad Liebestein warf der Gast eines Hotels einen Böller in eine Gruppe von Menschen, die vor dem Hotel standen. Fünf Personen wurden leicht verletzt.

Auch in Eisenach wurden Passanten mit Böllern beworfen. Ein 47-jähriger Mann ging mit seinen Kindern in der Alexanderstraße spazieren, als plötzlich ein Böller kurz neben ihnen detonierte. Sie wurden von den herumfliegenden Resten getroffen, aber glücklicherweise nicht verletzt. Ermittlungen führten schließlich zu dem Täter. Es handelte sich um einen 18-jährigen Mann. Bei ihm wurden Feuerwerkskörper gefunden, die kein Prüfzeichen trugen. Er muss sich nun wegen des Besitzes von nicht zugelassen Feuerwerkskörpern und versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten.

In Nordhausen zieht die Polizei eine überwiegend positive Bilanz. Vereinzelte Autofahrer wurden alkoholisiert oder unter Einfluss anderer berauschender Mittel am Steuer erwischt. An Körperverletzungsdelikten hatte die Polizei zwei Fälle leichterer Art aufzunehmen.

Geisterfahrer auf der A4

Neben den verschiedenen Verkehrsdelikten konnte auch ein Geisterfahrer auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden durch den schnellen Einsatz der Autobahnpolizei im Bereich des Parkplatzes Drei Gleichen gestoppt und somit Schlimmeres verhindert werden. Der 34-jährige Fahrer stand erheblich unter Einfluss von Alkohol und besaß zudem keine gültige Fahrerlaubnis.

Brände

Am Morgen wurden mehrere Brände gemeldet. So stand im Erfurter Stadtteil Windischholzhausen ein Einfamilienhaus in Flammen. Die drei Bewohner konnten sich laut Lagezentrum in Sicherheit bringen. Ein Auto, das am Haus stand, wurde beschädigt.

In Schmalkalden (Kreis Schmalkalden-Meiningen) brannte ein Doppelcarport mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. Das Auto, das dort untergestellt war, wurde zerstört. Der Schaden wurde mit etwa 110.000 Euro angegeben. Ob es einen Zusammenhang der Brände mit den Silvesterfeiern gab, war zunächst nicht bekannt.

Dachstuhlbrand in Erfurt: Eine Person verletzt Dachstuhlbrand in Erfurt: Eine Person verletzt Dachstuhlbrand im Erfurter Stadtteil Windischholzhausen. Foto: Sascha Fromm / Funke Foto Services

Dachstuhlbrand in Erfurt: Eine Person verletzt Der Brand wurde am Neujahrsmorgen gegen 2.40 Uhr gemeldet. Foto: Sascha Fromm / Funke Foto Services

Dachstuhlbrand in Erfurt: Eine Person verletzt Bei Eintreffen der Feuerwehr brannten ein Carport, ein Pkw und Teile des Dachstuhles. Foto: Sascha Fromm / Funke Foto Services

Dachstuhlbrand in Erfurt: Eine Person verletzt Die Feuerwehr konnte das Feuer durch einen umfassenden Löschangriff schnell unter Kontrolle bringen. Foto: Sascha Fromm / Funke Foto Services

Dachstuhlbrand in Erfurt: Eine Person verletzt Eine Person wurde bei dem Brand verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Foto: Sascha Fromm / Funke Foto Services

Dachstuhlbrand in Erfurt: Eine Person verletzt Laut Angaben der Feuerwehr kann das eingeschränkt bewohnt werden. Foto: Sascha Fromm / Funke Foto Services

Dachstuhlbrand in Erfurt: Eine Person verletzt Dachstuhlbrand im Erfurter Stadtteil Windischholzhausen. Foto: Sascha Fromm / Funke Foto Services

Dachstuhlbrand in Erfurt: Eine Person verletzt Im Einsatz waren 47 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr und Rettungsdienst. Foto: Sascha Fromm / Funke Foto Services

Dachstuhlbrand in Erfurt: Eine Person verletzt Die Polizei hat die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen Foto: Sascha Fromm / Funke Foto Services

Dachstuhlbrand in Erfurt: Eine Person verletzt Dachstuhlbrand im Erfurter Stadtteil Windischholzhausen. Foto: Sascha Fromm / Funke Foto Services

Dachstuhlbrand in Erfurt: Eine Person verletzt Dachstuhlbrand im Erfurter Stadtteil Windischholzhausen. Foto: Sascha Fromm / Funke Foto Services

Dachstuhlbrand in Erfurt: Eine Person verletzt Dachstuhlbrand im Erfurter Stadtteil Windischholzhausen. Foto: Sascha Fromm / Funke Foto Services

Dachstuhlbrand in Erfurt: Eine Person verletzt Dachstuhlbrand im Erfurter Stadtteil Windischholzhausen. Foto: Sascha Fromm / Funke Foto Services

Dachstuhlbrand in Erfurt: Eine Person verletzt Dachstuhlbrand im Erfurter Stadtteil Windischholzhausen. Foto: Sascha Fromm / Funke Foto Services

Dachstuhlbrand in Erfurt: Eine Person verletzt Dachstuhlbrand im Erfurter Stadtteil Windischholzhausen. Foto: Sascha Fromm / Funke Foto Services

Dachstuhlbrand in Erfurt: Eine Person verletzt Dachstuhlbrand im Erfurter Stadtteil Windischholzhausen. Foto: Sascha Fromm / Funke Foto Services

Im Saale-Holzland-Kreis kam es zu mehreren Kleinbränden. So traf offensichtlich eine Silvesterrakete einen Baum im Gewerbegebiet In den Satteln in Bürgel und setzte diesen in Brand. Weiter wurden Altkleidercontainer in Hermsdorf, Am Stadion und in Reichenbach in der Ludwigstraße in Brand gesetzt. Auch eine Mülltonne in der Erich-Weinert-Straße in Hermsdorf wurde durch Unbekannte entzündet und beschädigt. Alle Brände konnten zeitnah gelöscht werden, ohne dass weiterer Sachschaden entstand. Hinweise zu Verursachern nimmt die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der Rufnummer 036428 640 entgegen.

Im Weimarer Land gab es mehrere Einsätze der Feuerwehr wegen Feuerwerkskörpern. Unbekannte sprengten unter anderem einen Briefkasten, einen Kleidercontainer und einen Zigarettenautomaten in die Luft.

In Eisenach sorgte eine falsch abgestellte abgebrannte Feuerwerksbatterie für einen hohen Sachschaden an einem Haus. Eine Frau wurde verletzt.

Zu einem Großeinsatz musste die Geraer Feuerwehr zum Jahreswechsel kurz nach Mitternacht ausrücken. In der Siedlung Heinrichsgrün stand der Carport neben einem Wohnhaus voll in Flammen.

Zum Jahreswechsel kam es in Heiligenstadt zu einem unsachgemäßen Umgang mit einer Feuerwerksbatterie. Die dadurch querschießenden Raketen verursachten einen Brand auf einem angrenzenden Grundstück, so die Polizei. Zeugen griffen beherzt ein und verhinderten Schlimmeres.

Insgesamt zieht die Thüringer Polizei ein positives Fazit zur Bewältigung der Einsatzlagen und kann auf eine eher ruhigere Silvesternacht zurückblicken, heißt es in der Mitteilung.

