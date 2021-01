Verschärfte Kontrollen von Ausflüglern am Rennsteig – Oberhof macht für Tagestouristen dicht

Polizei und Ordnungsbehörden der Rennsteigregion haben für das Wochenende verschärfte Kontrollen von Touristen angekündigt. "Ziel ist es, Tagesausflüge in der angespannten pandemischen Lage zu verhindern", teilte das Landratsamt des Ilm-Kreises am Donnerstag in Arnstadt mit. Dies gelte vor allem für das südlichen Kreisgebiet. Nach der Ankündigung, den Wintersportort Oberhof für Tagesausflüge zu sperren, rechneten die Polizei und die Ordnungsbehörden mit großem Andrang auf andere beliebte Ausflugsziele im Thüringer Wald. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Erneute chaotische Verhältnisse sollen verhindert werden

Es soll verhindert werden, dass es erneut zu teilweise chaotischen Verhältnissen in und um die Wintersportgebiete herum kommt. In den vergangenen Tagen waren Parkplätze hoffnungslos überfüllt, so dass zahlreiche Autofahrer ihre Fahrzeuge an allen verfügbaren freien Plätzen abstellten. Dabei wurden unter anderem auch Feuerwehrzufahrten zugeparkt und Rettungsgassen verstopft. Auf Rodelhügeln waren Abstandsregeln nicht eingehalten und die Maskenpflicht ignoriert worden.

Auch in Neuhaus am Rennweg kontrolliert die Polizei laut Bürgermeister Uwe Scheler bereits verstärkt. In den vergangenen Tagen seien viele Tagestouristen aus Oberfranken und auch aus Sachsen gekommen und hätten unter anderem Rettungswege mit ihren Autos zugestellt. Autofahrer würden nun zum Weiterfahren aufgefordert, wenn die Parkplätze belegt seien. Die Kontrollen zeigten bereits erste Wirkung. Die Lage habe sich entspannt, sagte Scheler.

Die Ordnungsbehörde des Ilm-Kreises bat eindringlich darum, von Ausflügen in die Rennsteigregion und den Thüringer Wald abzusehen. "Verstöße gegen die derzeit geltende Verordnung des Landes werden streng geahndet", kündigte die Behörde an.

Oberhof macht für Tagestouristen dicht

Pünktlich zu Beginn des ersten von zwei Biathlon-Weltcups im Wintersportort Oberhof macht die Kommune ab Freitag für Tagestouristen dicht. Alle öffentlichen Parkplätze werden für Ausflügler gesperrt, die Polizei reguliert die Zufahrt zur Stadt. Das vereinbarten die Kommune, die Polizei, der Landkreis und das Thüringer Innenministerium. Hintergrund ist ein Ansturm von Ausflüglern auf die Stadt in den vergangenen Tagen, der zu teilweise chaotischen Verhältnissen geführt hatte.

Am Freitag startet im Thüringer Biathlon-Mekka der erste Weltcup. Die eigentlich traditionell kommende Woche folgenden Rennen in Ruhpolding wurden wegen der Corona-Pandemie nach Oberhof verlegt. Die Wettbewerbe finden ohne Zuschauer statt.