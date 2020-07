Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vertrag über Bürgerzentrum Cruciskirche Sondershausen unterzeichnet

Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) und der Vorsitzende des Fördervereins Cruciskirche, Wolfgang Wytrieckus, haben einen Vertrag über die Bewirtschaftung und Nutzung des Bürgerzentrums Cruciskirche unterzeichnet. Der Verein betreibt es in Zusammenarbeit mit der Stadt.

Bereits seit dem Gründungsjahr 2001 übernahm der Verein die Aufgabe, die damalige Ruine zu sanieren und in die Mauern der ehemaligen Kirche ein Bürgerzentrum zu bauen. Seitdem wurde in unzähligen freiwilligen Arbeitsstunden und mit Förderung durch Bund, Land und Stadt ein Kleinod geschaffen.

Im Bürgerzentrum stehen der Stadt und ihren Bürgern attraktive Räume für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung. Während in den oberen Räumen gemeinnützige Vereine tätig sind, befinden sich im Bereich des alten Kirchenschiffes drei öffentlich und privat nutzbare Räume. Mit der Vertragsunterzeichnung wurde die Bewirtschaftungs- und Nutzungsvereinbarung von 2015 angepasst. „Damit wurde ein weiterer Schritt in der Entwicklung des Hauses getan“, so Grimm.

Als Ansprechpartner steht der Förderverein unter Telefon: 03632/8287767 oder 0172/4161398 zur Verfügung. Weitere Infos unter http://www.foerderverein-cruciskirche.de.