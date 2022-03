Hype um Schwedens Prinzessin - Was man über Victoria wissen muss

Stockholm. Kronprinzessin Victoria und ihr Mann Prinz Daniel gelten als Schwedens Traumpaar. Nun kämpfen die beiden gegen Scheidungsgerüchte.

Es gibt Gerüchte über eine möglicherweise besvorstehende Trennung von Kronprinzessin Victoria von Schweden

Das Paar versucht diesen Gerüchten mit Fotos entgegen zutreten

Die schwedische Boulevardpresse fällt darüber ein heftiges Urteil

Es war ihr erster gemeinsamer Auftritt, seit ihre Landsleute über ihre Ehe diskutieren. Die Augen des Königreichs waren auf sie gerichtet, als Kronprinzessin Victoria und ihr Ehemann Prinz Daniel kürzlich das Schwedische Institut für Europäische Politikstudien besuchten. Doch den beiden gelang es nicht, den Eindruck eines Paares in der Krise zu verwischen. Lesen Sie hier: Ehevertrag - Das droht bei einer Scheidung von Kronprinzessin Victoria von Schweden.

Schnell verbreiteten sich Fotos, die sie in farblich aufeinander abgestimmter Kleidung zeigen – gestikulierend und mit angespannt wirkenden Gesichtern. Nach Harmonie sah das jedenfalls nicht aus. „Schockierend“ findet Schwedens Boulevardpresse die Bilder.

Die Beziehung zwischen der 44-jährigen Thronfolgerin und ihrem 48 Jahre alten ehemaligen Fitnesstrainer galt lange als traumhaft. Doch seit Tagen halten sich Gerüchte über eine angebliche Trennung. Ausgelöst wurden sie von einem Artikel in dem Blatt „Stoppa Pressarna“. Darin stand zu lesen, Daniel sei ihr vor Weihnachten untreu gewesen.

Schwedische Royals: Victoria und die angebliche Ehekrise

Die beiden stünden kurz vor der Scheidung: „Kronprinzessin Victoria konnte nicht glauben, was sie da hörte. Prinz Daniel war sichtlich bewegt, als er sich entschloss, seiner Frau von der Untreue zu erzählen. Das Paar befindet sich derzeit in einer schweren Ehekrise.“ Damit nicht genug. Eine attraktive Angestellte am Hof habe gehen müssen, weil der Prinz ihr „zu nahe kam“, hieß es.

Angespannte Gesichter: Victoria und Daniel beim Besuch des Schwedischen Instituts für Europäische Politikstudien in Stockholm. Foto: SPA / dana press

Victoria habe Daniel wegen der Ehekrise sogar verboten, wie sonst immer an der Versammlung der Schwedischen Akademie teilzunehmen. „Es wäre ihr schwergefallen, für die Kameras zu lächeln und so zu tun, als sei nichts passiert“, zitierte das Blatt eine Quelle.

Der sich auf „mehrere unabhängige Informanten“ beziehende Artikel hätte womöglich keine größere Beachtung gefunden – wenn Victoria und Daniel darauf nicht völlig untypisch reagiert hätten. Erst fehlten sie auf dem offiziellen Foto, das der Palast anlässlich des zehnten Geburtstags ihrer älteren Tochter Prinzessin Estelle veröffentlichte, was neue Spekulationen entfachte.

Dann meldeten sie sich in einem sozialen Netzwerk zu Wort und stritten alles ab: „Vorwürfe über Verrat in der Beziehung und eine bevorstehende Scheidung machen die Runde“, schrieben sie auf Instagram. Um „unsere Familie zu schützen, wollen wir ein für alle Mal klarstellen, dass die Gerüchte, die sich jetzt verbreiten, völlig unbegründet sind“. Eine Kronprinzessin, die öffentlich ihre Ehe kommentiert – für viele Schweden ein Paukenschlag.

Schwedens Presse fasst Victoria sonst mit Samthandschuhen an

Verantwortlich für die vermeintliche Enthüllung ist der Journalist Daniel Nyhlén. Der 46-Jährige war Hofexperte bei fast allen großen Medien und galt wegen seiner guten Kontakte zeitweise als bestbezahlter Reporter des Landes. Weil die schwedische Presse traditionell äußerst zurückhaltend mit der Königsfamilie umgeht und fast nur Positives berichtet, gründete er 2013 mit „Stoppa Pressarna“ seine eigene Publikation.

Die Kronprinzessin und ihre Familie: Victoria mit Mann und den Kindern Estelle und Oscar. Foto: Linda Broström / Der Königliche Hof von Schweden

Die bleibt trotz des Dementis bei ihrer Darstellung – und legt nach. Quellen aus dem Umfeld des Paares hätten berichtet, dass Victoria das explosive Temperament ihres Mannes nicht mehr aushalte. Sogar einer der königlichen Leibwächter soll Daniel darauf hingewiesen haben, dass es „nicht in Ordnung ist, seine Frau so zu behandeln“, berichtete das Blatt.

Eine Hofsprecherin verteidigt derweil das Vorgehen des Paares. Sich öffentlich zu äußern, sei „notwendig“ gewesen.

Dieser Artikel ist zuerst auf morgenpost.de erschienen.