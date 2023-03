Berlin. Kaum getrennt, scheint Victoria Swarovski frisch verliebt. Doch was bringt ihr neuer Freund im Vergleich zu ihrem Noch-Ehemann mit?

Mit 500.000 Swarovski-Kristallen war ihr Hochzeitskleid bestickt. Eine Robe mit fünf Meter langem Schleier in strahlendem Weiß, 46 Kilogramm schwer. Knapp eine Million Euro soll das Kleid gekostet haben, in dem Victoria Swarovski (29) ihren Noch-Ehemann Werner Mürz (46) 2017 im italienischen Triest heiratete.

Elf Jahre waren der als bodenständig geltende Immobilienunternehmer und die Let’s-Dance-Moderatorin zusammen. Kennengelernt hatten sich die beiden im spanischen Marbella, wo sie zufällig zum selben Zeitpunkt Urlaub machten. Swarovski war damals 18 Jahre alt, als sie sich in Andalusien in den 17 Jahre älteren Mürz verliebte.

Während einer Südafrika-Reise machte der Unternehmer Swarovski 2015 einen Antrag. Zwei Jahre später folgte die Traum-Trauung, die über drei Tage andauerte. Gemeinsame Auftritte gab es selten, denn Mürz meidet die Öffentlichkeit und den Medienrummel. Dennoch schienen die beiden über Jahre hinweg sehr glücklich, zeigten beide immer wieder, wie groß ihre Liebe war. Zu dem großen Altersunterschied sagte Swarovski vor einigen Jahren gegenüber der „inTouch“: „Natürlich ist er reifer, aber genau das ist das Schöne. Es gibt keinen besseren Mann als ihn!“

Traumhochzeit in Triest: Am 16. Juni 2017 heirateten Victoria Swarovski und Werner Mürz. Nun ist das Paar offiziell getrennt (Archivbild). Foto: Chris Singer/CUEX GmbH / Getty Images

Victoria Swarovski hat sich neben ihrem Familiennamen eine eigene Karriere aufgebaut

Swarovski selbst ist sehr zielstrebig, das hat sie in den vergangenen Jahren bewiesen: Trotz gebrochener Rippe tanzte sie sich 2016 bei Let’s-Dance zum Sieg. Als sie auf Wunsch von RTL 2018 von Sylvie Meis die Moderation der Show übernahm, hatte sie zuerst viel Kritik einzustecken: Ihre Anmoderation wirke auswendig gelernt, ihre Sprüche aufgesetzt, so die Fans. Doch sie hat sich durchgebissen, mit der Zeit zu einer routinierten Moderatorin entwickelt. Nebenher hat sie ihre eigene vegane Kosmetikmarke Orimei aufgebaut. Lesen Sie auch: Krimireihe: Dieser beliebte „Tatort“-Kommissar hört bald auf

Für den Nachwuchs war da die letzten Jahre wenig Zeit. Kinder sind aus der Ehe von Swarovski und Mürz nicht hervorgegangen, auch wenn immer wieder die Rede von einem gemeinsamen Baby war. „Mein Mann liebt Kinder und ich hätte sehr gerne schon bald ebenfalls Kinder. Ich möchte auf keinen Fall den Zeitpunkt verpassen und freue mich darauf, meine eigene Familie zu gründen“, so Swarovski noch im vergangenen Jahr zu der „Bild am Sonntag“.

Swarovski und Mürz: Ehe-Aus ist offiziell

Doch bereits im Laufe des vergangenen Jahres soll sich das Ende der Beziehung abgezeichnet haben. Laut dem „Bunte“-Magazin haben bereits Trennungsgerüchte in der Münchner Gesellschaft die Runde gemacht. Dennoch feierte das Ehepaar Silvester zusammen im schönen Marbella, wo sie sich einst verliebt hatten. Danach soll die Tochter von Schmuckunternehmer Paul Swarovski aus der Villa der Eheleute in München ausgezogen sein.

Seit 22. Februar ist die märchenhafte Beziehung offiziell beendet, wie das Management der 29-Jährigen dem „Bunte“-Magazin bestätigte: „Ja, Victoria Swarovski und Werner Mürz haben sich im freundschaftlichen Einvernehmen getrennt. Es wird darum gebeten, die Privatsphäre zu respektieren und von weiteren Anfragen abzusehen.“ Das Ex-Paar selbst hat sich noch nicht zum Ehe-Aus geäußert. Wie lange die beiden schon getrennt sind und ob die Scheidung bereits läuft, ist unklar.

Der Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz bat Victoria Swarovski um ein Date

Was jedoch klar ist: Swarovski scheint frisch verliebt zu sein, und zwar in den Red-Bull-Erben Mark Mateschitz. Die beiden sollen sich schon länger kennen und Mateschitz soll auch schon länger an Victoria interessiert gewesen sein. Wiedergesehen haben sie sich dann bei dem traditionsreichen Hahnenkamm-Skirennen im Januar in Kitzbühel. Da Swarovski nun Single war, soll Mateschitz nicht lange gezögert und sie um ein Date gebeten haben. Und es passt: Die beiden verkehren in den gleichen Kreisen auf, haben ein ähnliches Alter. Swarovski soll sehr glücklich sein, so Freunde der Moderatorin.

Mark Mateschitz ist der einzige Sohn von dem verstorbenen Red-Bull-Chef „Didi“ Mateschitz. Der 30-Jährige soll Swarovski um ein Date gebeten haben. Foto: NOGER Manfred / picture alliance / ATP photo agency

Mark Mateschitz ist der Sohn des im Herbst 2022 an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorbenen Red-Bull-Gründers Dietrich Mateschitz. Über Jahre hinweg wurde er von seinem Vater auf das große Erbe vorbereitet, gilt als intelligent und kreativ in seinem Denken. Im Bloomberg Billionaires Index wurde der Alleinerbe 2023 auf Rang 79 gelistet – mit einem geschätzten Vermögen von rund 20,2 Milliarden US-Dollar. Damit gilt der 30-Jährige als der reichste Österreicher. Die Familie Mateschitz besitzt unter anderem Schlösser wie das Schloss Sauerbrunn, Hotels, Gaststätten und die Therme Fohnsdorf.

Mateschitz schirmt Privatleben von der Öffentlichkeit ab

Dennoch gilt Mateschitz als bodenständig und medienscheu, genauso wie Swarovskis Noch-Ehemann Mürz. In der Vergangenheit schirmte der Red-Bull-Erbe sein Privatleben größtenteils von der Öffentlichkeit ab. Über seine früheren Beziehungen ist wenig bekannt. Ex-Freundinnen von Mateschitz sollen die Moderatorinnen Patricia Kaiser (38) und Andrea Schlager (40) sein. Swarovski und Mateschitz hatten in der Vergangenheit also beide ältere Partnerinnen und Partner.

Ob die beiden wirklich zusammen sind, ist noch nicht offiziell bestätigt. Märchen-Potenzial hat die Love-Story der Kristall-Erbin und des Red-Bull-Erbens allemal. Vielleicht sogar inklusive Traumhochzeitskleid – irgendwann.