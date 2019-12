Viele Kinder fragen nach dem Weihnachtsmann

Männer im roten Mantel, mit angeklebtem Rauschebart und Jutesack auf dem Rücken, bevölkern seit Beginn des Adventsfestes die Weihnachtsmärkte, Supermärkte, sind auch in öffentlichen Verkehrsmitteln anzutreffen. Wenn es aber darum geht, wer uns an Weihnachten beschert, spaltet sich die Nation. Ist es das Christkind oder der Weihnachtsmann?

Irgendwann kommt der Tag, an dem Kinder wissen wollen, ob es den Weihnachtsmann wirklich gibt. Wie sollten Eltern reagieren?

„Wenn ein Vierjähriger fragt, ob es das Christkind oder den Weihnachtsmann wirklich gibt, muss man überlegen, ob ich die Kinder weiter anlügen möchte. Das muss jede Familie für sich entscheiden“, sagt Ulric Ritzer-Sachs von der Onlineberatung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung.

Kinder ahnten irgendwann, dass die Sache mit dem Weihnachtsmann ein Trick ist, sie wissen aber noch nicht, wie er funktioniert.

Eltern müssen ohnehin damit rechnen, dass ein Kumpel ihrem Kind steckt, dass es gar keinen Weihnachtsmann gibt. Schlimmstenfalls wird das Kind dann noch gehänselt, was es für ein Baby sei, das so etwas noch glaubt.

Wenn ein Kind die Wahrheit schon kennt, gibt es auch noch die Möglichkeit, den Spieß umzudrehen: „Warum nicht das Kind selbst mal das Christkind oder den Weihnachtsmann spielen lassen. Daraus kann sich auch eine wunderbare Familientradition entwickeln.“

Übrigens: Der heutige Weihnachtsmann ist eine relativ junge Erscheinung. Der Name wird erstmals im Jahre 1820 belegt und wurde ab 1837 durch den Hochschullehrer für Germanistik Hoffmann von Fallerslebens in Schriften populär. Ab 1880 ersetzt er in aufgeklärten protestantischen Gebieten, insbesondere in den Städten, die Vorstellung vom Christkind. Er ist allerdings eine Weihnachtsfigur ohne „himmlische Bezüge“. Das Bürgertum nutzte ihn als „Hilfspädagogen“, um Kinder zu einem tugendhaften Lebenswandel anzuhalten.dpa/rst