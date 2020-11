Viele Möglichkeiten für Stärkung des Immunsystems

In der Corona-Pandemie gibt es zahlreiche Fragen, die wir gemeinsam mit der Hilfe von Experten beantworten wollen:

Wie können Bürgerinnen und Bürger ihr Immunsystem stärken?

Dazu antwortet die Präsidentin der Landesärztekammer Thüringen, Ellen Lundershausen:

„Die Antwort auf diese Frage ist komplex, denn es gibt viele Wege, das Immunsystem zu stärken. Dazu gehören ganz allgemein unter anderem ausreichend Schlaf, ausgewogene, vitaminreiche Ernährung, Bewegung und der Aufenthalt an der frischen Luft. Aber auch Zufriedenheit mit der persönlichen Situation, sowohl familiär als auch an der Arbeit, die Vermeidung von Stress und psychische Stabilität sind wichtige Punkte hinsichtlich eines funktionierenden Immunsystems.“

Birgit Dziuk, Landesgeschäftsführerin der Barmer in Thüringen ergänzt: „Eine ausgewogene Ernährung spielt hierfür eine große Rolle. Auf dem Speiseplan sollte viel frisches Obst und Gemüse stehen, denn es enthält unter anderem die Vitamine A, C, D und E. Auch Spurenelemente wie Eisen und Zink sind wichtig. Außerdem sollte man ausreichend trinken, am besten Wasser, ungesüßten Kräutertee oder selbst gemischte Fruchtsaftschorlen. Wer sich aktiv vor einer Infektion schützen möchte, sollte zudem häufiger als sonst die Hände waschen, und diese möglichst auch vom Gesicht fernhalten. Denn über die Hände werden die meisten Krankheitserreger verbreitet.“