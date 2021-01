Vier weitere Coronatote im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis Infektionszahlen steigen nur leicht an. Gesundheitsamt des Kreises führt Massentests in Pflegeheimen und einem Kindergarten fort.

Weitere vier Menschen aus dem Kyffhäuserkreis sind aufgrund des Coronavirus gestorben. Das teilte die Kreisverwaltung am Dienstag mit. Damit stieg die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit der Pandemie seit dem ersten derartigen Todesfall Anfang November auf 62. Corona-Blog: Gratis-Masken werden in Thüringen kommen – Schon mehr als 400 Anrufer bei Hotline für freiwillige Hilfe in der Pflege

Bei den Verstorbenen handele es sich um ältere Personen, die Fälle seinen räumlich über den gesamten Landkreis verteilt, also keinem einzelnen Brennpunkt des Pandemiegeschehens zuzuordnen, erklärt Heinz-Ulrich Thiele, der Sprecher der Kreisverwaltung.

Ungeachtet dieser traurigen Zahlen scheint sich die Welle an Infektionen mit SARS-CoV2 im Kyffhäuserkreis weiter abzuschwächen: Vier neue bestätigte Fälle meldet das Gesundheitsamt am Dienstag. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich insgesamt 1703 Personen nachweislich mit dem Virus angesteckt. Bei 368 Menschen ist das Virus derzeit aktiv. „Es ist tatsächlich von einem Rückgang der Infektionen auszugehen“, schätzt Thiele ein. Die Zahlen sänken, obwohl nach wie vor intensiv getestet werde.

Allerdings bereite es weiterhin Sorgen, dass sich das Virus immer wieder in Senioreneinrichtungen, Kindertagesstätten oder Wohnbereichen für Menschen mit Behinderungen ausbreite. Deshalb werde dort in diesen Tagen massenhaft getestet. Am Montag war Haus Mara, ein Wohnheim der Stiftung Finneck in Artern, an der Reihe. Die Ergebnisse stünden noch aus. Bis einschließlich Mittwoch werde es noch Massentests in Seniorenresidenzen von K&S und dem Deutschen Roten Kreuz in Sondershausen, der Pflegeheim der Arbeiterwohlfahrt in Bendeleben sowie einem Kindergarten in Artern geben, zählte der Kreissprecher auf.

Die Zahl der Genesenen stieg um 16 auf insgesamt 1277. Sechs Infizierte, die mit schweren Symptomen stationär behandelt worden waren, konnten im Verlauf des Montags das Krankenhaus wiederverlassen. Dort liegen nun noch 36 Covid-Erkrankte. Gesunken ist auch die Zahl der Menschen in Quarantäne um 13 auf jetzt 450. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Kyffhäuserkreis liegt aktuell bei 218,3.