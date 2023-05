Berlin Virginia von Fürstenberg soll am Mittwoch tot in einem Südtiroler Hotel gefunden worden sein. Die Designerin hinterlässt fünf Kinder.

Die Designerin Virginia von Fürstenberg ist im Alter von 48 Jahren gestorben. Laut Berichten verschiedener Medien wurde die in Italien geborene Modeschöpferin, die mit dem deutschen Adelsgeschlecht verwandt ist, am Mittwoch tot auf einer Terrasse eines Hotels in Meran (Südtirol) aufgefunden. Die Umstände ihres Todes sind bisher noch unklar. Ein Fremdeinwirken wurde von den Ermittlern wohl jedoch zunächst ausgeschlossen. Italienische Medienberichten zufolge könnte sie durch einen Sturz aus dem vierten Stock des Hotels ums Leben gekommen sein.

Ein enger Freund der Designerin bestätigte ihren Tod auf Instagram. Dort schrieb der Schriftsteller Gian Paolo Serino zu einem gemeinsamen Foto der beiden: "Virgi, liebste kleine Schwester. Mir fehlen die Worte. Weil du immer Poesie und Freiheit warst und es immer sein wirst. Ich werde immer bei dir sein."

Virgina von Fürstenberg hinterlässt fünf Kinder

Von Fürstenberg wurde am 5. Oktober 1974 als Tochter von Sebastian Egon von Fürstenberg und Elisabetta Guarnati in Genua geboren. Sie war die Enkelin von Prinz Tassilo und Claire Jeanne Agnelli und eine Nichte der Schauspielerin Ira von Fürstenberg und des Modedesigners Prinz Egon von Fürstenberg, dem Exmann von Diane von Fürstenberg. Virginia von Fürstenberg war als Künstlerin, Autorin und Modedesignerin tätig.

Die Verstorbene hinterlässt fünf Kinder und war insgesamt dreimal verheiratet. 1992 gab sie Baron Alexandre Csillaghy de Pacsér das Jawort. Mit ihm bekam sie Sohn Miklós Tassilo Csillaghy und Tochter Ginevra Csillaghy. 2004 heiratete sie ein Jahr nach der Scheidung Paco Polenghi. In der Ehe wurden ebenfalls zwei Kinder geboren: Otto Polenghi und Santiago Polenghi. Im Jahr 2017 folgte dann die Hochzeit mit Janusz Gawronski, die drei Jahre anhielt. Die Modeschöpferin hatte außerdem eine 2002 geborene Tochter namens Clara aus einer Beziehung mit Giovanni Bacco Dondi dall’Orologio. (csr)

Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der hohen Nachahmerquote berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.