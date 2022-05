Berlin. Insgesamt sieben Infektionen mit Affenpocken wurden in Großbritannien nachgewiesen. Die Behörden auf der Insel sind deshalb besorgt.

Die Gesundheitsbehörden in Großbritannien sind in Alarmbereitschaft: Seit dem 7. Mai wurden auf der Insel sieben Fälle der Affenpocken nachgewiesen. Die bisher vorliegenden Indizien sprechen laut UK Health Security Agency (UKHSA) dafür, dass es eine bisher unbekannte Übertragung innerhalb der Bevölkerung gebe. Außerhalb des afrikanischen Kontinents ist das ein seltener Vorgang. Dort springen die Affenpocken immer wieder vermutlich von Nagetieren auf den Menschen über.

Wie der britische "Guardian" berichtet, sei der erste Fall bei einer Person nachgewiesen worden, die zuvor aus Nigeria in das Vereinigte Königreich eingereist sei. Eine Woche später meldeten die britischen Behörden zwei weitere Fälle im Großraum London. Diese sollen nicht mit dem ersten nachgewiesenen Fall zusammenhängen. Auch vier neue Fälle, die am Montag bekannt gegeben wurden, hatten laut "Guardian" keinen Kontakt zu den drei bisher bekannten Fällen. Das lässt auf bisher nicht bekannte Infektionsketten in der Bevölkerung schließen.

Affenpocken in Großbritannien: Homo- und bisexuelle Männer sollen "wachsam" sein

Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Montag in einem Bericht bekannt gab, haben sich alle Infizierten mit der westafrikanischen Variante des Virus angesteckt. Diese verläuft in den meisten Fällen mild und wird nicht behandelt. Symptome sind zunächst Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen. Nach wenigen Tagen entwickeln sich Bläschen und Pusteln, die im weiteren Krankheitsverlauf verkrusten.

Die am Montag bekannt gegebenen Fälle seien allesamt bei homo- oder bisexuellen Männern aufgetreten, teilte die UKHSA mit. Besonders Menschen aus diesen Gruppen sollten in den nächsten Tagen und Wochen "wachsam" sein und auf Ausschlag oder Bläschen am Körper achten.

Virus könnte sein Verhalten geändert haben

"Das ist selten und ungewöhnlich", erklärt Dr. Susan Hopkins, die leitende medizinische Beraterin der UKHSA, dem "Guardian". Aktuell sei die Behörde damit beschäftigt, die Kontakte der Infizierten nachzuverfolgen. Weil die Zahl der Pockeninfektionen und -ausbrüche aus ungeklärten Gründen ansteigt, gilt die Krankheit als potenzielle globale Gefahr.

Steigende Fallzahlen in Großbritannien und Hinweise auf eine anhaltende Übertragung zwischen Menschen außerhalb Afrikas seien ein Indiz dafür, dass das Virus sein Verhalten ändere, schreibt das Magazin "Spektrum.de". Fachleute gingen demnach davon aus, dass Faktoren wie Bevölkerungswachstum und mehr Siedlungen in der Nähe von Wäldern sowie mehr Interaktion mit potenziell infizierten Tieren die Übertragung tierischer Viren auf Menschen begünstigen. Diese Faktoren haben auch die Übertragung des Ebola-Virus bedingt.

Afrikanische Fachleute warnen vor Gefahr durch Affenpocken

Ein weiterer Faktor ist der nachlassende Impfschutz gegen die Pocken. Laut "Spektrum.de" reduziert die Pockenimpfung die Wahrscheinlichkeit, sich mit Affenpocken anzustecken, um etwa 85 Prozent. Der Anteil Geimpfter in der Gesellschaft nimmt seit dem Ende der Impfkampagne allerdings ab – dafür steigt der Anteil der Übertragungen von Mensch zu Mensch. Lag er in den 1980er Jahren noch bei etwa einem Drittel, machten Mensch-zu-Mensch-Übertragungen im Jahr 2007 rund drei Viertel aller Infektionen aus.

Vor allem afrikanische Medizinerinnen und Mediziner warnen vor der Gefahr, die die Affenpocken möglicherweise darstellen könnten. Derzeit sei die Gefahr für die Allgemeinheit allerdings noch gering, erklärt die UKHSA. Die Behörde will nun weitere Fälle außerhalb Großbritanniens suchen – und sich darüber hinaus mit Partnern auf der ganzen Welt vernetzen, um herauszufinden, ob es anderswo ähnliche Häufungen von Infektionen mit Affenpocken gibt.