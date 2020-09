Vom Hutgummi bis zur Diabetikersocke

Cornelia Hoyer aus Sondershausen bietet seit 1993 mit ihrem mobilen Verkaufsladen neben Bekleidung auch Dinge des täglichen Bedarfs an. Am Montag schlug sie ihre Zelte in Großneuhausen auf.

Wer eine Trauerkarte oder Hutgummi in Großneuhausen kaufen will, sucht vergeblich. Genau das ist das Pfund, mit dem Cornelia Hoyer aus Sondershausen wuchern kann. Zweimal im Jahr steuert sie mit ihrem Sprinter den Ort an und baut ihren Verkaufsstand direkt auf dem Parkplatz gegenüber des „Weimarischen Hofes“ auf. Schon früh am Morgen hatte sie am Montag ihre Waren hier ausgebreitet. Auf dem Tisch finden sich Vorhängeschlösser, kleine Bürsten, Kinderpflaster, Pinsel, Haken, Batterien und vieles mehr. „Das sind alles Dinge, die heutzutage in den Dörfer schwer zu haben sind“, erzählte die 52-Jährige und berichtete, dass es in Großneuhausen viele treue Kunden gibt, die schon auf sie warten.