Vom Nordpol zurück: So erlebte der Jenaer Geophysiker die „Polarstern“-Expedition

Mitte Oktober kehrt Steffen Graupner (47) zum zweiten Mal in diesem Jahr aus der Arktis nach Jena zurück. Schon im April war der Geophysiker, der während Leg 2 auf dem deutschen Forschungseisbrecher „Polarstern“ die mit minus 40 Grad kälteste und durchweg dunkle Periode während der MOSAiC-Expedition verbrachte, wieder in der Heimat gelandet. Aus der virenfreien, entschleunigten Welt des klaren Eises wird er nun erneut in den Alltag des 21. Jahrhunderts und die Corona-Pandemie zurückkatapultiert; Körper und Seele benötigen zum Ankommen erst mal eine ganze Weile.

Bislang längste Arktis-Expedition

Steffen Graupner am 19. August mit Thüringenfahne direkt am Nordpol. Foto: Steffen Graupner

Am 12. Oktober hat die „Polarstern“ in Bremerhaven festgemacht und damit ihre einjährige Drift durchs Nordpolarmeer beendet. Das Forschungsschiff war nach zehnjähriger Planungsphase unter Leitung des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) am 20. September 2019 zur bislang längsten Arktis-Expedition aufgebrochen mit dem Ziel, sich während des Polarwinters im Eis einfrieren und Richtung Nordpol treiben zu lassen. 80 Institutionen aus 20 Ländern waren involviert, 450 Mann Besatzung wechselten auf fünf Fahrtabschnitten. Einer von ihnen Steffen Graupner, der nach Leg 2 auch Leg 5, den abschließenden Teil der Expedition, begleiten konnte.

Die startet im Juli zunächst mit Quarantäne. Schließlich gibt es grünes Licht und der russische Eisbrecher „Tryoshnikov“ bringt die 70 Männer und Frauen von Bremerhaven bis auf 80 Grad Nord zwischen Grönland und Spitzbergen, wo die „Polarstern“ die neue Crew am 12. August aufnimmt. Dem Forschungsschiff war am 31. Juli die Eisscholle, in der sie den Winter über festgefroren war, zerbrochen. Das erklärte Ziel für Leg 5 ist daher das Freeze-Up, die Neubildung des Eises, zu begleiten. „Im Jahreskreislauf der Mosaic-Expedition fehlt uns genau noch diese initiale Phase des Gefrierens. Das passiert in der zentralen Arktis derzeit so zwischen dem 20. und 30. August. Wir waren also unter Zeitdruck“, so Graupner. Unterdessen erlebt der Geophysiker nun den Polartag und Temperaturen zwischen Null und minus zehn Grad.

Eisbären schauten regelmäßig vorbei

Gefährlich schön: Ein neugieriger Eisbär erkundet die aufgebauten Messinstrumente auf der Eisscholle. Foto: Steffen Graupner

Das wassergesättigte Sommereis erlaubt die „Polarstern“ weiter gen Norden zu navigieren. Am 19. August erreicht das Schiff den Nordpol. Als es zwei Tage danach in einen großen Presseisrücken fährt, ist die neue Scholle gefunden. Alle Instrumente wurden neu aufgebaut und die Messungen in den verbleibenden vier Wochen intensiviert. Regelmäßig schauen Eisbären vorbei und nutzen die gesägten Eislöcher für die Robbenjagd. Für die Crew bedeutet dies, die Scholle zu evakuieren und darauf zu hoffen, dass die Bären keinen großen Schaden an den sensiblen Instrumenten hinterlassen. Graupner gelingen wundervolle Drohnenaufnahmen von Bären, aber auch vom Zufrieren der Eisoberfläche, an der die „Polarstern“ festgemacht hat.

Schon ohne Auswertung der Messdaten lassen sich mehrere Erkenntnisse treffen: Zum jährlichen Eisminimum Mitte September gab es im Jahr 2020 die zweitgeringste Eisbedeckung der Arktis nach 2012. Obendrein schwindet nördlich von Grönland das mehrjährige Eis, und die Bildung von neuem Eis an den Neusibirischen Inseln verspätet sich in diesem Herbst um mehrere Monate. „Verbunden mit der Eis-Albedo-Rückkopplung, die steuert, wie viel Sonnenstrahlung von den weißen Eisflächen ins All zurückreflektiert oder von den dunklen Wasserflächen absorbiert wird und somit zur weiteren Erwärmung führt, hat all das dramatische Folgen für unsere Wetterküche und damit auch für uns“, erklärt der Jenenser.

Nun gilt es, die Datenmengen zur Erforschung klimarelevanter Prozesse in der Arktis auszuwerten. Unterdessen hat Steffen Graupner der Alltag wieder: Büroarbeit, Interviewanfragen, Seesäcke auspacken und vorsichtig das kommende Jahr planen. Als Fahrtleiter und wissenschaftlicher Begleiter will er erneut durch die Nordostpassage fahren.

Am 16. November zeigt die ARD um 20.15 Uhr einen Film zur Mosaic.