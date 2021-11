Vorträge über Depressionen und Drogen in Nordhausen

Nordhausen. Ein paar Tipps, was die Kreisvolkshochschule in diesem Monat den Südharzern anbietet.

Die Kreisvolkshochschule Nordhausen (KVHS) in der Grimmelallee 60 hält auch im November wieder ein interessantes Angebot an Vorträgen aus dem Bereich „Politik, Gesellschaft, Umwelt“ bereit, berichtet Uwe Koch, pädagogischer Mitarbeiter der KVHS. Er nennt Beispiele.

Unter dem Titel „Suchtprävention aus Sicht der Polizei“ informiert am 23. November um 16 Uhr Kriminalhauptkommissar Hartmut Speiser über illegale Drogen und ihre Wirkungsweisen sowie über ihre Verbreitung in Deutschland und in unserer Region.

Die nächste Verkehrsteilnehmerschulung mit Marcus Domann ist am 25. November um 16 Uhr im Raum 15 der KVHS.

Bodo Seidel führt am 10. und 24. November seine religionsgeschichtliche Reihe „Die christliche Lehre“ fort. Inhalt sind die theologischen Auffassungen zur Person Jesu und zum Heiligen Geist. Beginn ist jeweils um 18 Uhr im Raum 32.

Viktor Krieger plant eine Vortragsreihe über Ursachen von Depressionen und den Umgang mit ihnen. Am 11. November heißt das Thema „In Schwung kommen – Wie ich mich selbst besser motivieren kann“, am 25. November folgt „Tugendhaft(ung) – Was es mir bringt, Profil zu zeigen“.

Anmeldung unter Tel.: 03631 / 609127