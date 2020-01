Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vortragsabend zum Juden- und Christentum im Blasii-Pfarrhaus in Nordhausen

Sich mit dem Judentum zu beschäftigen, ist für Christen keine Sache der Geschichte, sondern eine Frage des Glaubens heute. Diesen Zusammenhängen geht ein Vortrag im Pfarrhaus der Blasiikirche nach. Pfarrer Ricklef Münnich aus Erfurt referiert am Freitagabend um 18.30 Uhr zum Thema „Judentum und Christentum. Jesus – der Jude“. Er hat zwei Jahre in Jerusalem gelebt und nachbiblisches Judentum studiert. Ricklef Münnich war Studentenpfarrer in Weimar, Landesjugendpfarrer in Eisenach und Gemeindepfarrer in Erfurt. Er ist Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Kirche und Judentum in Thüringen und Vorsitzender des Fördervereins für jüdisch-israelische Kultur in Thüringen, der die „Tage der jüdisch-israelischen Kultur in Thüringen“ veranstaltet. Der Vortrag gehört zur Vorbereitung einer Gruppe der Blasiigemeinde, die vom 9. bis 16. Februar nach Israel reist und dort auch Nordhausens Partnerstadt Bet Schemesch besucht.