Berlin/Catania. Es sind beeindruckende Bilder, die uns da erreichen: Auf dem Vulkan Ätna liegen bis zu zwei Meter Neuschnee. Räumungen sind im Gange.

Ganz viel Schnee auf einem Vulkan: Wie verschiedene italienische Medien berichten, liegen auf dem Ätna auf Sizilien oberhalb von etwa 2000 Metern Höhe über zwei Meter Neuschnee. Der Grund für die großen Mengen: das Sturmtief Helios. Auch Tage nach dem heftigen Schneesturm seien noch Räumfahrzeuge unterwegs, die Straßen und Wege vom Schnee befreien.

Es könne noch Tage dauern, bis alle Straßen von den Schneemassen befreit seien. Erst dann sei der Weg zu höher gelegenen Schutzhütten und Einrichtungen wieder frei. Der Vulkan gilt als ein beliebtes Ausflugsziel von Einheimischen und Touristen. Die ersten Skitourengeher seien bereits wieder auf dem Weg nach oben.

Ätna auf Sizilien: Immer wieder Ausbrüche

Der Ätna (italienisch: Etna oder auch Mongibello), der in der Nähe der sizilianischen Stadt Catania liegt, befindet sich 3357 Meter über dem Meeresspiegel. Er gilt als höchster aktiver Vulkan Europas. Der letzte Ausbruch mit vulkanischem Gewitter ereignete sich erst vor rund einem Jahr am 10. Februar 2022.

Noch eine erfreuliche Geschichte: Laut "Gazzetta del Sud" konnten 50 Hunde, die durch den Schnee in einem Tierheim eingeschlossen waren, nach 48 Stunden gerettet werden. Maurizio Torre sagte zur italienischen Tageszeitung: "Wir wurden gerufen, um die Hunde des Tierheims 'Il borgo del cane' in Piano del Vescovo auf 1400 Metern über dem Meeresspiegel zu retten. Der reichlich gefallene Schnee hatte es uns nicht erlaubt, den Ort zu erreichen, außer mit Kettenfahrzeugen, die erst am Sonntagmorgen eintrafen."

Schon vor einer Woche heftige Schneestürme rund um den Ätna

Schon vor knapp einer Woche berichtete "wetteronline" über einen heftigen Schneesturm auf Sizilien, der einige Stromleitungen am Ätna schwer beschädigt bzw. gekappt habe. Ursache dafür sei eine Kombination gewesen: einerseits massive Eispanzer um die Stromkabel, andererseits starker Wind mit Böen bis zu 96 Kilometer pro Stunde.

Für den südlichen Teil Siziliens rief der Katastrophenschutz Alarmstufe Rot aus. Einige Gemeinden schlossen Schulen und andere öffentliche Einrichtungen. (dw)