Catania/Sizilien Der sizilianische Vulkan Ätna ist wieder aktiv. Experten setzten die Alarmstufe herauf. Bilder zeigen den Ausbruch und die Lava-Ströme.

Der Ätna meldet sich zurück: Europas größter aktiver Vulkan hat in der Nacht zu Samstag eine größere Menge Lava gespuckt. Glühendes Geröll wurde in die Luft geschleudert und floss dann langsam den 3300 Meter hohen Berg hinab. Besondere vulkanische Aktivität war am Südostkrater zu beobachten, hieß es.

Der deutsche Vulkanologe Boris Behncke veröffentlichte beim Kurznachrichtendienst X Bilder des Ausbruchs und schrieb dazu, dass die Aktivität in der Nacht abrupt stoppte und sich am Samstagvormittag auf vermindertem Niveau fortsetzte.

Das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) setzte die Alarmstufe von Gelb auf Orange. Berichte über Schäden gab es zunächst jedoch keine. Auch ging kein größerer Ascheregen hinab. Der Betrieb am Insel-Flughafen Catania lief deshalb weiter wie üblich.

Der Ätna im Februar 2022. Jetzt ist es auf Sizilien erneut zu einem Ausbruch gekommen. Foto: Unbekannt / Salvatore Allegra/AP/dpa/Archivbild

Zuletzt war es auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien Mitte August zu erhöhter vulkanischer Aktivität gekommen. Damals war eine Lava-Fontäne aus weiter Ferne zu beobachten. Weil sich in der Folge ein hoher Asche-Niedergang entwickelte, musste zwischenzeitlich der Flugbetrieb am Insel-Flughafen Catania eingestellt werden.

Italien ist bekannt für seine Vulkane. Der Ätna zählt sicherlich zu den bekanntesten. Auch der Vesuv hält Vulkanologen und Anwohnerinnen und Anwohner auf Trab. Die größte Sorge bereiten hingegen aktuell die Phlegräischen Felder (Italienisch: Campi Flegrei) und das Magma in der Tiefe. Denn die Erdkruste über dem sogenannten Supervulkan wird immer schwächer.

Supervulkane zeichnen sich durch eine besonders große Magmakammer aus. Anders als normale Vulkane, brechen sie nicht nur aus, sondern explodieren regelrecht. Statt eines Vulkankegels, also Berges, hinterlassen sie nach einem Ausbruch einen riesigen Krater. Dieser wird als Caldera bezeichnet. Die Caldera der Phlegräischen Felder durchläuft den Forschern zufolge zurzeit den Übergang von einer „elastischen“ zu einer „unelastischen“ Phase. Neue Untersuchungen zeigen geben Hinweise darauf, wie groß die Gefahr eines Ausbruchs der Phlegräischen Felder bei Neapel ist.

