Martigues. Bei einem Waldbrand an der französischen Mittelmeerküste wurden 1000 Hektar Wald zerstört. Menschen wurden in Notunterkünfte gebracht.

Urlaubsregion Waldbrand in Südfrankreich: Tausende Menschen evakuiert

1000 Hektar zerstörte Natur, 2700 Menschen in Notunterkünften – das ist die traurige Bilanz eines heftigen Waldbrandes an der französischen Mittelmeerküste. Rund 1800 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen, das am späten Dienstagnachmittag nahe der Stadt Martigues westlich von ausgebrochen war. Auch Löschflugzeuge wurden eingesetzt.

Begünstigt wurde der Waldbrand durch starken Wind, der die Flammen anfachte und auf mehrere Ortschaften zutrieb. Acht Campingplätze wurden sicherheitshalber geräumt. Die Bewohner wurden über das Meer in Sicherheit gebracht.

Waldbrand: Urlauber übernachteten in Turnhallen

„Es herrschte totale Panik, wir mussten an den Strand ausweichen und konnten die Flammen näherkommen sehen“, berichtete die 83-jährige Maryse Escuder, die mit ihrer gesamten Familie samt Großenkeln auf dem Campingplatz „La Source“ Urlaub machte und nach ihrer Rettung übers Meer in einer Turnhalle übernachten musste.

Auch deutsche Urlauber waren von dem Ereignis betroffen: „Ich habe Rauch gerochen, und dann habe ich die Flammen gesehen“, schilderte der deutsche Familienvater Marc Lorenz, der mit seiner Frau und den drei Kindern ebenfalls in eine Turnhalle gebracht wurde und die Nacht auf Feldbetten verbrachte.

[#FiersdEtrePoliciers] #Incendie #Martigues Plusieurs centaines de personnes évacuées des campings et bloquées par les flammes. Des heures durant les #Policiers ont procédé aux évacuations par la mer aidés par des plaisanciers. #HerosDuQuotien pic.twitter.com/zBNnRjJ1wr — Police nationale 13 (@PoliceNat13) August 4, 2020

Die örtliche Polizei teilte über ihren Twitter-Account zahlreiche Fotos, auf denen die Evakuierung der Campingplatz-Bewohner über das Meer zu sehen ist.

Flammen am Mittwoch unter Kontrolle gebracht

Nach Angaben der Feuerwehr konnte der Brand am Mittwochvormittag schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Schwer verletzt wurde niemand, doch mehrere Wohnhäuser und Campingplätze wurden beschädigt. Mehr als 1000 Hektar Nadelwald gingen in Flammen auf.

In einem Wald nahe einem Industriegebiet bei Marseille wütete zeitgleich ein weiterer Brand. Dabei wurden 130 Hektar Wald vernichtet, Ein Wohnhaus sowie mehrere Firmensitze wurden beschädigt. 14 Feuerwehrleute erlitten bei dem Einsatz Rauchvergiftungen oder leichte Verletzungen. Wie es zu den Bränden kam, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

An der französischen Mittelmeerküste kommt es jeden Sommer zu Waldbränden. Durchschnittlich werden dabei pro Jahr etwa 9000 Hektar Wald vernichtet.

Das Risiko für Waldbrände steigt auch in Deutschland: Allein für das Jahr 2018 zählte die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung in Deutschland mehr als 1700 Waldbrände – mehr als viermal so viele wie im Vorjahr.

(afp/raer)