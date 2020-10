Der Froschteich kurz vor Walschleben gilt als Anglerparadies und Naturidylle. Die Mitglieder des Walschlebener Landschaftspflegevereins haben sich auf die Fahnen geschrieben, hier für noch mehr Grün zu sorgen. Noch in diesem Jahr wollen die 19 Vereinsmitglieder eine Allee nahe des Froschteiches anlegen.

„Vorgesehen sind langsamwachsende Bäume. Etwa 20 Linden und Eichen wollen wir in die Landschaft bringen“, kündigt Christian Bärwolf, der Vorsitzende des Vereins, an. Unterstützung bekommen die Walschlebener vom Landschaftspflegeverband Mittelthüringen, der sich um die Organisation kümmern wird.

Die Baumpflanzung ist dabei nicht die einzige Aktion, mit der der Verein von sich reden macht. So ist es bereits Tradition, jedes Frühjahr zu einer Flurfege aufzurufen und dabei Müll aus Gräben und entlang von Wirtschaftswegen einzusammeln. Die freiwillige Feuerwehr, die Gemeinde, Mitglieder vieler anderer Vereine und Naturfreunde aus dem Ort sind dann mit zur Stelle. In diesem Jahr musste die Aktion im Frühjahr coronabedingt ausfallen. Hatte man ursprünglich geplant, die Flurfege in den Herbst zu verlegen, ist jetzt die Entscheidung für das nächste Jahr gefallen.

Anfang nächsten Jahres soll es einen neuen Anlauf für die Flurfege geben, kündigt Christian Bärwolf an und hofft, auch dann viele Bürger für die gute Sache mobilisieren zu können. In den Vorjahren waren es zwischen 40 und 50 Männer und Frauen, die die Flur mit Müllsäcken durchstreiften und sich so für ihren Ort engagierten.

Die Mitglieder des Landschaftspflegevereins waren das Jahr über selbst nicht untätig. So haben sie im Frühjahr unter anderem Baumpflege mit der Kettensäge und schwerer Technik betrieben. An verschiedenen Stellen im Ort wurden an die 50 Weiden geköpft. Die Geratal Agrargenossenschaft Andisleben griff hier unter die Arme. Der Einsatz soll in diesem Winter fortgesetzt werden, kündigt Andreas Bärwolf an, der ebenfalls dem Verein angehört.

Außerdem haben die Mitglieder neue Bäume gepflanzt. Die Flächen dafür stellte die Gemeinde zur Verfügung. Insgesamt zehn Bäume an der Zahl mussten in diesem Sommer auch gepflegt werden. Als große Hilfe erwies sich ein Bewässerungsanhänger.

Ermöglicht wurde der Kauf durch die Regionale Aktionsgruppe (RAG) Sömmerda-Erfurt. Der Antrag der Walschlebener auf eine Förderung blieb nicht ungehört. Der Vorstand der RAG gab genauso grünes Licht wie das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum in Gotha. Damit flossen für die Gesamtkosten in Höhe von 5000 Euro Fördermittel in Höhe von 3750 Euro.

Der Anhänger mit einem Fassungsvermögen von 1000 Litern war in den Sommermonaten wöchentlich im Einsatz. „Für uns ist der Anhänger eine große Hilfe“, berichtet der Vereinschef. Nicolas Ruge, der Leader-Manager der (RAG) Sömmerda-Erfurt bei der Thüringer Landgesellschaft, ermutigte die Mitglieder, erneut ihre Fühler auszustrecken und damit Fördermittel aus dem EU-Topf in Anspruch zu nehmen. „Anträge für kommunale wie private Vorhaben können noch bis Ende Oktober eingereicht werden“, so Ruge.

Auch das Erfurter Unternehmen Prodinger bekam Wind von den Aktivitäten der Walschlebener. Niederlassungsleiter Thomas Bostelmann war vom Engagement der Mitglieder so begeistert, dass er 6000 Euro für die Arbeit des Vereins sowie für weitere Projekte zur Verfügung stellte. „Ich finde es toll, was die Mitglieder leisten. Mit den Baumpflanzungen schaffen sie nachhaltige Werte, von denen wir alle profitieren“, so Thomas Bostelmann.

Der Landschaftspflegeverein wurde 2016 aus der Taufe gehoben. Etwas für die Umwelt, aber auch für Walschleben zu tun, ist die Absicht.