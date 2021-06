Die Wanderausstellung „Haut, Stein“ mit Fotografien von Jakob Ganslmeier ist seit dem 20. Mai auf dem Nikolaiplatz vor der Stadtbibliothek von Nordhausen zu sehen. Am Dienstag kam es zu Beschädigungen.

Wanderausstellung an Stadtbibliothek Nordhausen beschädigt

Nordhausen. Die Wander-Ausstellung Haut, Stein am Nikolaiplatz vor der Nordhäuser Stadtbibliothek ist beschädigt worden. Anzeige wurde erstattet.

Am Dienstagmorgen entdeckten Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek Nordhausen Beschädigungen an der Ausstellung Haut, Stein. Das teilte Luisa Hulsroj von der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora am Mittwoch mit. Die Outdoor-Wander-Ausstellung ist derzeit auf dem Nikolaiplatz vor der Stadtbibliothek zu sehen. Unbekannte ritzten auf das Porträt eines Aussteigers aus der Neonazi-Szene das Wort „Hund“ und über den Mund der gezeigten Person ein Kreuz. Die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora geht von offensichtlich politischen Motiven für die Tat aus und erstattete Anzeige.

Für seine Fotoausstellung Haut, Stein porträtierte der Künstler Jakob Ganslmeier ehemalige Neonazis in ihrem Prozess des Ausstiegs und zeigt die Entfernung oder Verfremdung von zum Teil großflächigen Tätowierungen. Konfrontiert werden die Porträts mit Architektur und baulichen Ornamenten aus der Zeit des Nationalsozialismus. Initiiert wurde die Ausstellung von der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora. Sie entstand zum 76. Jahrestag der Befreiung der KZ Buchenwald und Mittelbau-Dora und in Kooperation mit Exit-Deutschland. Die Ausstellung ist weiterhin zu besichtigen.