Warum dem Südharz die Jugend wegrennt

Die Zahlen lesen sich dramatisch: Allein zwischen 2008 und 2014 hat der Landkreis Nordhausen etwa zehn Prozent seiner jungen Menschen verloren. Das besagt eine aktuelle Studie des Leibniz-Institutes für Wirtschaftsforschung, das für diesen Zeitraum unter anderem das Saldo in der Binnenmigration der 18- bis 29-Jährigen bundesweit unter die Lupe genommen hat. In ganz Deutschland hat das Essener Institut eine Abwanderung vom Land in Städte festgestellt. Nur 19 Prozent der jungen Binnenmigranten ziehen in einen Landkreis, während sich 81 Prozent für Städte entscheiden. Weil ältere Menschen zwar tendenziell eher aufs Land ziehen, dies aber nicht in Mengen tun, verschärfe diese Entwicklung die demografischen Probleme noch weiter, warnte Institutsvizepräsident Thomas K. Bauer.

Auch im Südharz hat man dieses Problem erkannt und will im Ringen um Fachkräfte mit einer Zusammenarbeit des Nordthüringer Unternehmerverbandes (NUV), der Hochschule und des Landratsamtes reagieren. Entstehen soll eine Strategie, um mehr junge Menschen für Ausbildungen oder ein Studium in der Region zu begeistern. Der erste Aufschlag erfolgt dafür am Donnerstag im Herder-Gymnasium. Bei einer vom stellvertretenden Schulleiter Andreas Trump moderierten Runde mit rund 50 interessierten Schülern löchern NUV-Vorstandsmitglied Marcel Kübler, Hochschulpräsident Jörg Wagner und Marcel Sievers von der Schulverwaltung die Elft- und Zwölftklässler.

Vielen ist Infrastruktur zu schlecht

Schon jetzt sei die Hochschule bundesweit unter den Spitzenplätzen der Drittmittelempfänger und lasse jeden Studiengang akkreditieren, um nach außen zu strahlen. „Doch was können wir für Euch tun, um die Region attraktiver zu machen, um ein Fortschrittsmotor zu werden“, fragt Wagner. Der daraufhin eine aufgeweckte Schülerschar erlebt, die dem Podium Hausaufgaben mitgibt: Mehr Duale Studiengänge fordert einer der Jugendlichen. Man müsse schon von Beginn an Geld verdienen. Wagner kontert: Mit Feuer Powertrain, Habau oder Schachtbau versuche man sich bereits an derartigen Modellen. Tatsächlich sieht aber auch er Nachholbedarf, für den er einstehen will. Auch die Kritik, die Studiengänge in Nordhausen seien zu einseitig, will Wagner nicht gänzlich abstreiten: In drei Fachbereichen werden derzeit 25 Studiengänge angeboten. Dies wolle man immer weiter ausbauen.

Zwar locken den einen die Freizeitangebote des urbanen Raums, doch im Podium dominieren vor allem ganz praktische Einwände der Schüler: Eine Oberschülerin sieht sich schon weg, ihr Traum von der Ausbildung zur Tiermedizinischen Fachangestellten lasse sich nicht hier an der Berufsschule verwirklichen. In Thüringen wird dies nur in Mühlhausen angeboten. Eine junge Frau aus Sülzhayn mahnt zudem die schlechte Infrastruktur an, die es ihr wohl schwer mache zu bleiben. Ein Jugendlicher gibt ihr Recht und fordert dazu mehr Praxisbezug im gymnasialen Unterricht. Eine Technik-AG, wie sie in vielen Schulen Sondershausens angeboten werde, sei ein erster Schritt der Berufsorientierung, glaubt er. Doch das Schülerforschungszentrum als Äquivalent an der Hochschule könne er nicht nutzen. So spät fahre kein Bus mehr zurück ins heimische Limlingerode. Hoffnung machen kann ihm Vizeschulleiter und CDU-Stadtrat Andreas Trump, der um die Erstellung von Verkehrskonzepten in Stadt und Landkreis weiß.

Verborgene Champions oft unbekannt

Was keiner anspricht, hat die Leibniz-Studie mit erhoben. Demnach spielt auch die Lohnhöhe eine gewichtige Rolle bei der Binnenmigration. Wo die Bezahlung gut ist, wandern relativ wenige der 18- bis 29-Jährigen ab und relativ viele zu. Auch hohe Arbeitslosigkeit führe zu Abwanderung, während niedrige nicht gleich viele Zuzüge generiere, heißt es von den Essenern, die Wohnkosten eine geringe Rolle in der Migrationsfrage einräumen. Dies habe entscheidenderen Einfluss auf die Gruppe der 30- bis 49-Jährigen, auf potenzielle Rückkehrer also.

Dass man gar nicht erst rückkehren muss, dafür wirbt Kübler mit vielen verborgene Champions und Weltmarktführern ihrer jeweiligen Branchen im Unternehmerverband. „Im Mittelstand ergeben sich oft schnellere Karrierewege“, argumentiert er, muss aber feststellen, dass der Blick der jungen Menschen oft nicht über die Kreisgrenze hinausreicht. Attraktive Ausbildungsmöglichkeiten in Nachbarlandkreisen sind oft unbekannt.

Potenziale besser bewerben

Ein Hauptwunsch der Schüler ist daher schnell gefasst: Die Berufsorientierung an Schulen muss noch breiter aufgestellt werden. Vor allem aber wünschen sie sich eine bessere Öffentlichkeitsarbeit von Kommunen, Hochschule und NUV, die die Potenziale der Region und ihre Arbeitgeber besser hervorhebt. Und das möglichst auf Kanälen, die auch die Jugend nutzt. Instagram wird empfohlen, genauso wie ein Youtube-Kanal mit Videos aller Unternehmen der Region. Günstig werde das nicht, fürchtet Wagner, der von rund 50.000 bis 60.000 Euro jährlicher Werbekosten der Hochschule nur auf Instagram weiß. Doch die rege Diskussion mit den Schülern lässt die Einladenden von weiteren Veranstaltungen dieser Art sowie von einer App zur Berufsorientierung im Südharz träumen. Und sicher von Jugendlichen, die sich den Wegzug damit anders überlegen.