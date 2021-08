Was hat Nordhausen aktuell an Kultur und Bildung zu bieten?

Nordhausen. Ein Austausch mit Fachleuten im Nordhäuser Klimapavillon soll unter anderem der Frage nachgehen: Bildet Kultur Gesellschaften?

Der ländliche Raum gleiche einer Schatzkiste – gefüllt mit spürbarer Geschichte und Gegenwart, alten Traditionen, Romantik und unendlich viel Raum für Kultur, meint Sylvia Spehr, Geschäftsführerin der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Jugendkunstschulen Thüringen.

Doch die allermeisten Kultur-Angebote seien für die Städte mit ihren Theatern, Kinos und Konzerthäusern und selten für Kinder und Jugendliche gemacht.

Die LAG sei nicht erst seit 2021 in kleinen Städten und Dörfern mit ihrem kultur- und kunstpädagogischen Angebot unterwegs, betont Spehr. Der „Kultur.Acker – Mobile Kulturvermittlung im ländlichen Raum“ beleuchte die Möglichkeiten für Vermittlungsangebote neu, knüpfe nachhaltige Netzwerke und verbinde Generationen.

Das Projekt „KuBiLa“ der Erfurter Universität wiederum mache mit der kulturellen Bildungslandkarte Vernetzungen und Kooperationen sichtbar.

Ulrike Stutz, Inhaberin der Professur für Fachdidaktik Kunst an der Uni in Erfurt, und Sylvia Spehr stellen ihre Projekte am Montag, 16. August, um 18 Uhr im Klimapavillon auf dem Blasiikirchplatz in Nordhausen vor. Sie wollen gemeinsam mit interessierten Anwesenden der Frage nachgehen, ob kulturelle Bildung einen wesentlichen Beitrag zu einer demokratischen Gesellschaft leisten kann. Im Gespräch mit dem Publikum sollen auch die regional besonderen Aspekte in der Kultur beleuchtet werden. Was zum Beispiel hat der Norden Thüringens aktuell zu Kultur und Bildung zu bieten? Welche Wünsche haben die Bewohner an die Akteure im Kulturbereich? Was ist gut? Was könnte besser sein?

Zu diesem Austausch an besonderem Ort sind alle Interessierten am kommenden Montag eingeladen. Rund um den Pavillon können zahlreiche Informationen zu aktuellen Projekten in Nordthüringen eingesammelt werden.