Was ist los am Wochenende im Landkreis Nordhausen?

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Was ist los am Wochenende im Landkreis Nordhausen?

22. Forum Berufsstart

Zum 22. Mal findet am Freitag (von 13 bis 18 Uhr) und Samstag (10 bis 14 Uhr) die Ausbildungsmesse „Forum Berufsstart“ in Nordhausen statt. In der Wiedigsburghalle stellen 66 Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Handel und Handwerk über 150 Berufe vor. Parallel gibt es eine Reihe von Fachvorträgen, in denen Berufe vorgestellt werden. Elf Fachhochschulen und Universitäten stellen zudem am Samstag ihre Studieneinrichtungen vor.

Nordhäuser Bühnenball

Für zwei lange Abende verwandelt sich das Theater am Freitag und Samstag jeweils um 19.30 Uhr für den Nordhäuser Bühnenball in eine lateinamerikanische Landschaft, in der bis in die frühen Morgenstunden hinein nach Herzenslust gefeiert werden kann. Zum Auftakt lädt das Theater zu einer großen Show unter dem Titel „Gauchos, Chicas, Cha-cha-cha oder So geh’n die Gauchos, die Gauchos die geh’n so!“ ein, für die sich der Stückautor und Regisseur Achim Lenz eine fröhlich-skurrile Geschichte in lateinamerikanischem Umfeld ausgedacht hat. Es sind noch Restkarten zu haben.

Fashion-Tag

Der Nordhäuser Jugendweihe-Verein lädt am Samstag ab 11 Uhr zum Jugendweihe-Fashiontag in die Marktpassage ein. Um 11 und 14 Uhr erwarten zwei Modenschauen die Besucher. DJ Justin Prince sorgt für die musikalische Ausgestaltung.

Wunschkonzert

Seit vielen Jahren halten zwei ehemalige Zivildienstleistende des Seniorenbegegnungszentrums Nordhaus ihrer früheren Dienststelle die Treue. Nach der erfolgreichen Premiere ihres Wunschkonzertes im Jahr 2017 planen sie für Samstag eine Neuauflage. Toralf Schenk und Markus Birkhan erfreuen die Gäste ab 14.30 Uhr einen Nachmittag lang mit bekannten Liedern und Melodien aus Oper, Operette und Musical. In der Pause wird den Gästen Kaffee und Kuchen serviert. Einlass ist bereits ab 14 Uhr.

Flohmarkt

Am Samstag von 10 bis 17 Uhr öffnen sich wieder die Türen der Schlossmarkthalle in Heringen für große und kleine Besucher zum traditionellen Flohmarkt. Zwischen Kunst und Krempel, Gebrauchten und Nützlichem kann nach Herzenslust gestöbert, gekauft oder einfach nur geschaut werden. Im Angebot sind auch putzige Osterhasen, bunte Ostereier sowie andere Osterartikel. Kaffee, selbst gebackener Kuchen und Deftiges sorgen für das leibliche Wohl.

Brüning singt und liest

Zum Frauentag am 8. März ist die deutsche Jazzsängerin Uschi Brüning um 16 Uhr in der Stadtbibliothek zu Gast. Sie nimmt die Besucher mit auf eine Reise durch ihr Leben. Natürlich ist sie auch singend zu erleben. Am Klavier wird sie von Lukas Natschinski begleitet. „So wie ich“- das war der Titelsong des gleichnamigen Albums von 2015. Jetzt hat Brüning ihre Autobiographie vorgelegt. Sie erzählt von ihrer Kindheit, von ihrem Werdegang, über das Musikbusiness und über Menschen, die ihr wichtig sind.