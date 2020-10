Was ist mit den positiven Dingen? Bettina Henning über 30 Jahre Deutsche Einheit

Bettina Henning hat jetzt Zeit, mit den Enkeln auf den Spielplatz zu gehen. Die Thüringerin, Jahrgang 1954, ist in der Freistellungsphase. Genießt den Ruhestand - und hat eine ganz eigene Sicht darauf, wie gut in ihrem Fall die Veränderungen in der Wirtschaft nach dem Ende der DDR gelaufen sind.

Rückblick in die End-80er Jahre: Henning, die Wirtschaftswissenschaften in Leipzig studiert hatte, leitet den Bereich Arbeitsökonomie bei Nordbrand, „dem größten Spirituosenhersteller der DDR“. Doch den Mauerfall erlebt sie nicht hier: Henning - Mutter zweier Töchter - begleitet 1989 ihren Mann, der Arzt ist, bei einem Entwicklungshilfeprojekt in Algerien - und kommt im Mai 1990 zurück. Der alte Kaderleiter war weg. Sie wird Personalleiterin.

Integrationsprozess dauerte vier Jahre

Nordbrand kommt über die Treuhand mit Eckes zusammen, dem größten Spirituosenhersteller der Bundesrepublik zur damaligen Zeit. Einfach ist die Lage nicht: Nordbrand hatte 900 Beschäftigte, nicht alle am Standort Nordhausen; auch in Erfurt gab es eine Brennerei, die geschlossen wurde. Runter auf 300 Mitarbeiter: Das war der größte Einschnitt. „Aber es ist auch etwas anderes passiert - und das ist mir immer wichtig: Wir sind in ein Unternehmen integriert worden“, sagt sie. „Die einzelnen Fachbereiche wurden so aufgestellt, dass immer der mit dem meisten Fachwissen und der meisten Erfahrung diese Projektgruppen geleitet hat, unabhängig davon, ob derjenige aus Ost oder West kam“, erklärt Henning. „Das ist sicher sehr selten gewesen“, schätzt sie ein. „Es wurde alles auf den Kopf gestellt“, aber mit Augenmaß, Professionalität und viel Verständnis. Vier Jahre dauerte der Integrationsprozess, der zweistellige Millionenhöhen erreichte: Investition in Infrastruktur, in Produktion, mit damals neuen IT-Systemen, mit neuem Führungsverständnis, mit Personalentwicklung, Coaching für Führungskräfte. Die Uni Witten-Herdecke begleitete das Ganze wissenschaftlich; sogar eine Doktorarbeit entstand dazu.

Henning weiß um „schlimme einzelne Schicksale, aber es gab auch sehr viel Positives“. Es sei darum gegangen, die Produkte des Unternehmens wettbewerbsfähig zu machen.

Wenn Bettina Henning über ihr Berufsleben spricht, fasst sie das lachend so zusammen: „Ich bin 42 Jahre dem Alkohol treu geblieben.“ Für Eckes ging sie nach Tschechien; war in Italien und Österreich für das internationale Personalgeschäft zuständig; war oft unterwegs, trotz zwei kleiner Kinder; inzwischen haben sie längst studiert, übrigens nicht im Osten.

Als Nordbrand zu Rotkäppchen-Mumm kam, wurde sie Gesamtpersonalleiterin. Sie war in der Ernährungswirtschaft auch auf Verbandsebene in Thüringen engagiert. „Ich kann nicht unterschreiben, wenn es heißt, wir seien die Generation derer, die man im Osten vergessen habe.“ Mit Blick auf die vergangenen 30 Jahre deutsche Einheit sagt Henning: „Mir werden die positiven Dinge zu wenig herausgearbeitet.“

Aber Bettina Henning sagt auch: „Unsere Arbeitsverhältnisse bei Nordbrand waren schon zu DDR-Zeiten sehr gut - für Ost-Verhältnisse.“ Im Drei-Schicht-Betrieb gab es 180 Frauen: Den Beschäftigten wurden die Dienstleistungen einer Schneiderei, Wäscherei und Friseurstube auf dem Betriebsgelände angeboten. Und einen Kindergarten gab es sowieso. „Das hat manches im Arbeitsleben einer Frau entspannt.“ Das lag wohl auch daran, dass die Leitung bei Nordbrand damals in Frauenhand lag…

