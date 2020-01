Weihnachtsbäume werden am 4. Januar in Orlishausen verbrannt.

Orlishausen. Auf der Festwiese sind am 4. Januar Gäste mit und ohne Baum gern gesehen.

Weihnachtsbäume brennen

Kaum sind Weihnachten und Silvester vorbei, lädt der Burschenverein Orlishausen schon zum nächsten gemütlichen Beisammensein ein. Und das hat einen guten Grund: Ausgediente Weihnachtsbäume werden am 4. Januar ab 16.30 Uhr auf der Festwiese Orlishausen verbrannt.

Wer seinen abgeschmückten Baum also weiter verwerten will, ist an der Feuerstelle gern gesehen. Der Burschenverein hofft auf möglichst viele Weihnachtsbäume, die ab 14 Uhr abgegeben werden können. Die Anlieferung des „Brennmaterials“ wird mit einem Gratis-Getränk belohnt.

Wer keinen Baum besteuern kann, ist ebenfalls herzlich willkommen. Es gibt heiße Getränke und einen Imbiss.