Vor dem Sömmerdaer Rathaus wird am Montag wie in den vergangenen Jahren wieder ein Weihnachtsbaum aufgestellt.

Weihnachtsbäume werden aufgestellt

Am Montag werden auf dem Sömmerdaer Marktplatz vor dem Rathaus und auf dem Böblinger Platz die Weihnachtsbäume aufgestellt, informierte die Stadtverwaltung. Diesmal handele es sich um zwei Gewächse, die zwei Sömmerdaer Familien der Stadt kostenlos überlassen. Den Marktplatz wird eine etwa 12 Meter hohe Blaufichte schmücken, den Böblinger Platz eine etwa 10 Meter hohe Nordmanntanne.

Fotos helfen bei der Auswahl

Bereits im vergangenen Jahr haben die Mitarbeiterinnen der Abteilung Gewerbe des Rechts- und Ordnungsamtes die Bäume aus mehreren Angeboten ausgewählt, heißt es seitens der Verwaltung. Eine erste Vorauswahl treffen sie anhand der mit den Angeboten mitgeschickten Fotos. Neben dem Aussehen des Baumes ist unter anderem der Standort ein weiteres Auswahl-Kriterium. Steht der Baum beispielsweise in einem Vorgarten, kommt man zum Abtransport leichter an ihn heran.

Lichtersterne an Straßenlampen

Entnahme, Transport und das Aufstellen der diesjährigen Weihnachtsbäume obliegt im städtischen Auftrag wiederum der Baumschule Wulf. Dass die zwei Bäume auf dem Markt und dem Böblinger Platz rechtzeitig zum Advent im Lichterglanz erstrahlen, dafür sorgt die Firma Beleuchtungs- und Elektroanlagen Schümann aus Sömmerda, die die Lichter anbringt. Mitarbeiter des Unternehmens haben auch bereits die Weihnachtsbeleuchtung am Rathaus platziert. Für vorweihnachtliche Stimmung werden zudem die Lichtersterne an Straßenlampen in der Innenstadt sorgen. Auch diese wurden bereits installiert und schmücken die Lange Straße, die Marktstraße und die Weißenseer Straße.