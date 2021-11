Weihnachtsmarkt in Rudolstadt wird aufgebaut

Aufstellen des Weihnachtsbaumes am Sonnabend auf dem Rudolstädter Marktplatz. Am 26. November soll hier "Schillers Weihnacht" starten.

Rudolstadt. Seit Sonnabend steht in Rudolstadt der Weihnachtsbaum. "Schillers Weihnacht" startet planmäßig am 26. November.

Viel los am Samstagmittag auf dem Rudolstädter Marktplatz: Eben feierten Närrinnen und Narren noch den Faschingsauftakt vor dem Rathaus, da stand der Bauhof schon mit dem Weihnachtsbaum parat. Die 20 Meter hohe Tanne stammt laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung in diesem Jahr von einem Privatgrundstück in der Lengefeldstraße. Den kostenfreien Transport übernahm erneut das Rudolstädter Unternehmen Schirmer Transporte. In den nächsten Tagen werde der Baum noch festlich geschmückt, hieß es.

Er ziere in den kommenden Wochen das Zentrum des Weihnachtsmarkts „Schillers Weihnacht“. Kurz nachdem der Baum aufgestellt wurde, begannen auch die Aufbauarbeiten zum Weihnachtsmarkt, der dann vom 26. November bis 26. Dezember zum Bummel einladen soll. Unter welchen Bedingungen auch immer.