Weihnachtsstollen, Schittchen und Chrisamel

Eines darf zum Weihnachtsfest in Thüringen nicht fehlen: der Stollen. Im Thüringer Wald nennt man ihn auch „Chrisamel“ und widmet ihm in Suhl sogar einen ganzen Adventsmarkt. Den sogenannten Chrisamelmart. Die Bäcker der Stadt verkaufen hier das beliebte Gebäck gemeinsam in einer Bäckerhütte im Weihnachtsdorf des Marktes. In der Mitte Thüringens heißt das Hefegebäck wiederum „Scheitchen“ und in Erfurt ist er als „Schittchen“ bekannt. Diese Bezeichnungen erinnern daran, dass der Stollen mit einem kleinen Holzscheit seine markante Mittelkerbe bekommen hat. Das Thüringische Wörterbuch weist über 20 verschiedene Namen für den Stollen auf.

Auf die Zutaten kommt‘s an

Ähnlich vielfältig wie bei der Namensgebung ist es mit den Zutaten beim Stollen. Die hiesigen Bäcker und Konditoren halten ihre Rezepte natürlich alle geheim. Butter, Mehl und Kuchenfrüchte gehören aber immer in den Teig, und nicht zu vergessen die Mandeln. Der Thüringer Stollenschutzverband wacht zudem darüber, dass „Thüringer Christstollen“ nur jene sein können, die nach diversen fixierten Rezepten ausschließlich in Thüringen entstanden sind. Nach bestandener Laboranalyse und Verkostung durch eine Jury darf sich der Testkandidat für eine Saison als echter „Thüringer Weihnachtsstollen“ auszeichnen.

Bitte einmal anschneiden

Landauf, landab werden die Weihnachtsmärkte zumeist mit Besteck als Hilfsmittel eröffnet: und zwar mit einem Messer zum Stollenanschnitt.

Quelle: thueringen-entdecken.de/str