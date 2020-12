Auch in diesem Jahr hat das Badehaus ein paar Überraschungen für die Weihnachtszeit vorbereitet und unterstützt beim Geschenke kaufen.

Nordhausen. Trotz Schließzeit will das Hallenbad in Nordhausen Freude verbreiten.

Weihnachtswichtel und Gutscheine im Badehaus in Nordhausen zu kaufen

Auch in diesem Jahr hat das Badehaus in Nordhausen ein paar Überraschungen für die Weihnachtszeit vorbereitet und unterstützt beim Geschenke kaufen. Wie das Team im Bad mitteilt, öffnet das Haus an allen drei Donnerstagen vor Heiligabend von 17 bis 18 Uhr seine Türen für alle Gäste, die gern ein Geschenk oder einen Gutschein erwerben möchten. „Trotz der coronabedingten Schließzeit möchten wir unseren Gästen eine Freude machen, sodass Gutscheine und Weihnachtswichtel erworben werden können“, sagt Geschäftsführer Jens Eisenschmidt. Für Interessenten, die keine Möglichkeit haben, zu den Öffnungszeiten zu kommen, besteht die Möglichkeit, die Geschenke online unter www.badehaus-nordhausen.de zu bestellen.