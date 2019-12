Auch das Schachthaus in Wülfingerode hatte sich am vergangenen Samstag wieder in ein Weihnachtswunderland verwandelt.

Weihnachtswunderland in Wülfingerode

Auch das Schachthaus in Wülfingerode hatte sich am vergangenen Samstag wieder in ein Weihnachtswunderland verwandelt. Weihnachtliche Stände luden die Besucher zum Bummeln, Stöbern, Kaufen und Naschen ein. Als Höhepunkt kam der Weihnachtsmann rechtzeitig vor dem vierten Advent auf einem festlich geschmückten Truck vorbei. Selbstverständlich hatte er viele Geschenke mit dabei, so dass sich die Kinder über eine erste Bescherung freuen konnten.