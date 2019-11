Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weißensee: Bürger setzen sich für die Promenade ein

In der Stadt wurde im vergangenen Jahr mit der Neugestaltung der Promenade, bestehend aus Kastanien- und Lindenbäumen, begonnen. In diesem ersten Bauabschnitt wurden etwa 30 Bäume gefällt. Die Bürgerinitiative (BI) „Bäume Promenade Weißensee“ hat am 19. November eine Anfrage mit 378 Unterschriften für den Erhalt der Bäume entlang der Promenade in Weißensee an Bürgermeister Matthias Schrot übergeben, informieren Susann Karlstedt und Claudia Carl von der BI.

Mit ihrer Stimme hätten die Bürger signalisiert, dass ihnen der Erhalt der Bäume im Stadtgebiet, im Besonderen die Promenade mit ihrem wertvollen Baumbestand, sehr am Herzen liege. Der Bürgermeister habe mitgeteilt, dass die geplanten Bauabschnitte zur Fortsetzung der Promenaden-Neugestaltung und die damit verbundenen Baumfällarbeiten vorerst zurückgestellt seien. Die geplanten Investitionen könnten nun dringend notwendigen Ersatzpflanzungen nach den Sommerverlusten und Baumpflegemaßnahmen zugutekommen. Es sei vereinbart worden, dass bei Wiederaufnahme des Projektes die Bürger im Vorfeld informiert und in die Planung einbezogen würden. Die jährlichen Gutachten über den Gesundheitszustand der Bäume seien dann einsehbar.