Nach einem Polterabend in der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig (Saale-Orla-Kreis) müssen mindestens 80 Menschen in Quarantäne bleiben. Wie das Gesundheitsamt in Schleiz mitteilte, wurden unter den Gästen zwei Corona-Infektionen ermittelt. Beide Personen seien zum Junggesellenabschied in Budapest gewesen.

Der Polterabend, der am Donnerstag in Rosenthal am Rennsteig stattfand, beschäftigt weiter den Fachdienst Gesundheit des Saale-Orla-Kreises. Nachdem einen Partygast aus dem Landkreis Hof am Freitag die Information erreichte, hatte, wurde nun eine weitere Person positiv getestet, teilte das Landratsamt am Montag mit. Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Thüringen lesen Sie in unserem Blog.