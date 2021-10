Ein Blick zur Baustelle in der Nordhäuser Grimmelallee, die mindestens bis Weihnachten gesperrt ist.

Welche Straßen sind im Kreis Nordhausen in der nächsten Woche gesperrt?

Zahlreiche Baustellen behindern zurzeit den Verkehr im Südharz und zwingen die Autofahrer zu Umleitungen.

In Nordhausen ist die Grimmelallee von der Behringstraße bis zur Gerhart-Hauptmann-Straße noch bis zum Jahresende gesperrt.

Die Fahrbahnsanierung in der Kasseler Landstraße in Nordhausen beginnt am Montag, 25. Oktober. Sie ist bis 17. Dezember zwischen Ortseingang und Brücke über die Salza halbseitig gesperrt. Stadtauswärts erfolgt die Umleitung über die Hesseröder Landstraße.

Bis 5. November ist der Darrweg in Nordhausen zwischen Kasseler Landstraße und Brücke voll gesperrt.

In Niedersachswerfen ist die Albert-Kuntz-Straße bis zum Bahnhof wegen Kabel- und Rohrverlegungen bis zum 3. Dezember voll gesperrt.

Wegen Kanalarbeiten und einer Brückensanierung sind in Ellrich die Wernaer Straße und Zwischen den Toren bis 16. November gesperrt.

Die Bahnhofstraße in Görsbach ist bis Ende dieses Jahres wegen Kanalbauarbeiten voll gesperrt.

Da der Kanal erneuert wird, ist in Kleinfurra zwischen Zoll und Ortsausgang (Großfurra) bis Ende November keine Durchfahrt möglich.

Schachtarbeiten sind bis zum 29. Oktober in der Karl-Liebknecht-Straße in Ilfeld.

In Bleicherode ist die Löwentorstraße bis 5. November wegen einer Reparatur an der Gasleitung voll gesperrt.

Die Sanierung der Straße zwischen Rehungen und Deuna dauert noch bis Ende dieses Jahres.

Die Großwechsunger Straße in Kleinwechsungen ist bis 29. Oktober wegen Kanalbauarbeiten gesperrt. In Haupt- und Dorfstraße dauert der Kanalbau bis Ende November.

Wegen eines Gas-Hausanschlusses muss die Hintergasse in Limlingerode vom 25. Oktober bis 5. November gesperrt werden.

In der Schulstraße in Niedersachswerfen starten Kanalbauarbeiten. Bis 5. November ist sie gesperrt.

Wegen der Erschließung des Eberthofs ist der Bemmelweg in Niedersachswerfen bis zum 17. Dezember voll gesperrt.

Wegen einer Telekom-Störung ist die Straße der Opfer des Faschismus in Nordhausen noch bis 12. November nur halbseitig befahrbar.

Bis 29. Oktober bleibt die Dorfstraße in Nohra gesperrt, weil dort ein Gas-Hausanschluss errichtet wird.

Da die Wallrothstraße in der Stadt Nordhausen nicht tragfähig für den Verkehr ist, wurde diese zur Einbahnstraße. Aktuell ist sie nur in Richtung Beethovenring passierbar.

Wegen Arbeiten an der Gasleitung bleibt der Rasenweg in Urbach bis 15. November gesperrt.

Voll gesperrt ist der Zuckerweg am Schurzfell in Nordhausen bis 3. Dezember. Versorgungsträger verlegen hier neue Leitungen.

Um eine Havarie an der Gasleitung beseitigen zu können, ist die Sundgasse in Herreden vom 25. bis 29. Oktober gesperrt.

Wegen eines Gas-Hausanschlusses ist die Ölgasse in Niedergebra vom 25. Oktober bis 5. November voll gesperrt.

Fernwärmeleitungsbau erfordert in Nordhausen eine Sperrung der Kleiststraße bis Ende Oktober.



Quelle: Stadt Nordhausen, Landratsamt