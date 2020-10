Eine kleine Feier zu Ehren der Handwerker und Planer geben wird es am Freitagnachmittag im Hotel am Schloß Apolda. Umbau und damit einhergehende Sanierung des Restaurants im einzigen Vier-Sterne-Haus der Stadt sind pünktlich abgeschlossen. In geselliger Runde werden die Beteiligten verdientermaßen beieinander sitzen.

Neben den Bauleuten werden da hoffentlich auch Vertreter des Fachbereichs Bau der Stadt mit dabei sein. Immerhin gehört die Immobilie ja der Glockenstadt. Obendrein ist sie zu 47 Prozent an der Hotel-Betreibergesellschaft beteiligt. Da wird man ja wohl mal mit anstoßen dürfen. Einer allerdings dürfte nicht mit am fein gedeckten Tisch sitzen – Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand. Er ist nämlich auch Vertreter der Hotel-Gesellschafterin, eben der Stadt Apolda. Allerdings ist er derzeit nicht im Dienst. Volker Heerdegen könnte ihn erneut vertreten, dazu die Leute vom Bauamt. Ein Foto dazu, bitte lächeln. Aber nein! Schließlich, ich will hier nicht provozieren. Immerhin könnte es sonst passieren, dass die Stadtvertreter zurückgepfiffen werden – vom Rathauschef, der zwar gerade nicht regiert, aber mit Sicherheit genau weiß, was in seiner Stadt so vor sich geht. – Und wenn er es aus der Lokalzeitung erfährt, nicht wahr.