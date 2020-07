Der Regionalbus rollt im August auf den Straßen der Gemeinde Werther nicht so wie gewohnt.

Werther: Bauarbeiten behindern Bus

Aufgrund von Bauarbeiten zwischen Haferungen und Pützlingen kommt es in der Zeit vom 4. August bis voraussichtlich 28. August dieses Jahres zu Verkehrseinschränkungen auf der Regionalbuslinie 262, informieren die Nordhäuser Verkehrsbetriebe. „In diesem Zeitraum können die Haltestellen in Werther und Haferungen sowie an der Flarichsmühle auf den Fahrten 02 um 5.14 Uhr und 04 um 8.34 Uhr ab Haferungen nicht bedient werden“, erklärt Marco Weißkopf, stellvertretender Verkehrsmeister bei den Nordhäuser Verkehrsbetrieben. „Ersatzweise können die Fahrten 06 um 6.54 Uhr und 20 um 10.54 Uhr ab Haferungen der Linie 26 genutzt werden.“

Weitere Fragen beantworten die Mitarbeiter der Betriebsleitzentrale unter Telefon: 03631 / 63 92 15 oder 03631 / 63 92 16. Die Verkehrsbetriebe bitten ihre Fahrgäste um Verständnis.