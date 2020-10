Werther: Erbsensuppe soll Vereinen in der Corona-Krise helfen

Werther. Traditionelle Straßenaktion ist am 3. und 10. Oktober zur Kirmes in Klein- und Großwerther geplant.

Nachdem Werthers traditionelle Erbsensuppenaktion zugunsten gemeinnütziger Projekte dieses Jahr zu Ostern wegen Corona ausfallen musste, soll diese Straßenaktion jetzt zur Kirmes in Klein- und Großwerther wieder stattfinden, berichtet Organisator Manfred Handke. Der Verkauf der Suppe erfolgt am Samstag, 3. Oktober, in Großwerther ab 11 Uhr bei der Arztpraxis Maiwald und am Samstag, 10. Oktober, in Kleinwerther ab 11 Uhr am ehemaligen Hotel. Der Erlös ist für finanziell in Probleme geratene Vereine bestimmt.

Momentan laufen die Kosten besonders für diese Vereine normal weiter, während durch den Ausfall von Veranstaltungen aller Art kaum Einnahmen zu erzielen sind. Aus diesem Grund soll die Arbeit des Karnevals- und des Sportvereins in Werther bezuschusst werden. Immerhin haben beide Vereine zusammen weit über 300 Mitglieder und bieten seit Jahrzehnten eine sehr gute Kinder- und Jugendarbeit, finanziert aus sehr bescheidenen Mitteln, an. Diese Vereinsstrukturen gilt es, auch in der gegenwärtigen Krise zu erhalten.

Außerdem soll die Kinder- und Jugendarbeit der freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde unterstützt werden. Ein weiterer Teil des erhofften Erlöses soll in die Finanzierung des Baus der nächsten Weihnachtsmarkthütte fließen.

Diese Weihnachtsmarkt- oder Verkaufshütten sollen in Zukunft allen gemeinnützigen Vereinen ober Institutionen der Gemeinde für ihre Tätigkeiten leihweise zur Verfügung gestellt werden.

Die Erbsensuppe gibt es für 4 Euro mit Bockwurst oder für 3 Euro ohne Bockwurst.