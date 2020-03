Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wettkampf mit Aufschnitt und Rollbraten

Während Jennifer Rush, die amtierende Thüringer Wurstkönigin, durch die Hallen streifte und mit Mini-Knackwürsten für ihre Zunft warb, schwitzten im Foyer der Erfurter Messe am Mittwoch die Auszubildenden des 1., 2. und 3. Lehrjahres. Die angehenden Fleischer, Fleischerinnen und Fleischfachverkäufer feilten mit enormer Fingerfertigkeit an ihren Wettbewerbsbeiträgen. Der inzwischen bereits 24. Tag der Thüringer Wurstspezialitäten ist allerdings etwas übersichtlicher, als die Wurst-Tage in den Jahren davor. Der Grund: Das Corona-Virus. Die Berufsschulen aus Sachsen und Sachsen-Anhalt hätten die Teilnahme aus diesem Grund abgesagt. Dort müsse man sich an die Vorgaben der Landesregierung halten, bedauerte Helmut Greßler, der als Thüringer Landesfachberater Fleisch zur Jury gehörte, die über die Qualität der abgegebenen Arbeiten urteilte, Gold, Silber oder Bronze vergab. Nachdem auch die Berufsschule in Zella-Mehlis abgesagt hatte, waren es in diesem Jahr nur etwa 80 Wettbewerbsteilnehmer, die gegenseitig versuchten, sich mit ihren Rollbraten, Fleischspießen und Wurstplatten zu übertrumpfen.

Der Tag der Wurstspezialitäten der Thüringen-Ausstellung ist für die Berufsschulen schon seit vielen Jahren eine Möglichkeit, ihre Schüler vor eine Prüfungssituation zu stellen – ohne dass für diese mit Konsequenzen zu rechnen ist. Hier erfahren sie aus erster Hand, ob ihre zum Teil sehr kreativen Ideen auf Zustimmung stoßen oder ob für die Prüfung besser nach einer anderen Lösung gesucht werden sollte. Mit Käsespießen mit Paprika, Knoblauch und Kräutermarinade ersuchte Steven Schlicke die Jury zu überzeugen. Foto: Hartmut Schwarz Einer dieser Berufsschüler war Steven Schlicke, der in der Thüringer Landfleischerei Kölleda Fleischer lernt. Er habe nicht nach diesem Beruf gesucht, erklärt er. Er sei vielmehr auf den Geschmack gekommen. Durch unwiderstehliche Mitbringsel eines Nachbarn, die zu einem spontanen Entschluss geführt haben. Derzeit bereitet er sich auf die Zwischenprüfung vor, drückt noch die Schulbank in der Erfurter Benary-Schule. Aber die Vorfreude auf sein Gesellenstück ist ihm jetzt schon anzusehen. Für die Prüfer werde es dann mehr als nur „Kölledaer Regenwürmer“ zu verkosten geben. Zu verkosten gab es für die Jury am Mittwoch allerdings nichts. Das verbiete sich von selbst, erklärte Helmut Greßler. Denn präsentiert wurden die Wurst- und Fleischkreationen nicht im gekühlten Umfeld, wie bei den Verkostungen der DLG, sondern über längere Zeit im geheizten Foyer. Nach der Präsentation wurden alle Fleischspieße, Wurst-Kombinationen und Rollbraten vernichtet. Dieses Schicksal hätte auch die bisher präsentierten großen Wurstplatten ereilt – auf die dieses Jahr mangels Teilnahme komplett verzichtet wurde. Neben der Auszeichnung der Azubis gab es für die Wurstkönigin noch weitere Preise zu überreichen – für die besten Produkte, die im Vorfeld der Messe 58 Thüringer Betriebe eingereicht hatten. Die Präsentationen waren für die Auszubildenden eine Möglichkeit, sich auf die bevorstehenden Prüfungen vorzubereiten. Foto: Hartmut Schwarz Wer von den Preisträgern letztendlich den Thüringenpokal für seine Wurst mit nach Hause nehmen kann, wird einige Tage später verkündet: Am 21. März auf dem Erfurter Domplatz, wenn bei der „Rostkultur 2020“ offiziell angegrillt wird. Hinter den Verkaufstresen werden dann nicht die Fleischfachverkäuferinnen stehen. Wie am Rande des Lehrlingswettbewerbes zu erfahren war, heißen diese korrekt „Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk mit der Spezialisierung Fleischerei“. Was der hungrigen Kundschaft Wurst sein wird . . .