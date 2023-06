Berlin Sommerliche Grüße an die Liebsten: Diese lustigen Sprüche, Bilder und Gifs sorgen als WhatsApp-Nachricht trotz Hitze für gute Laune.

In Deutschland ist offiziell der Sommer angekommen

Die heißen Temperaturen stimmen allerdings nicht alle Bundesbürger positiv

Fest steht aber: Lustige Sprüche und Bilder lockern auch in hitzigen Zeiten die Stimmung auf

Wenn es in Deutschland im Sommer heiß wird, geraten viele Menschen ins Schwitzen und ziehen sich zurück. Doch die Hitze muss man nicht in Einsamkeit ertragen. Mit diesen lustigen Sprüchen, Bildern und Gifs können Sie ihren Lieben per WhatsApp eine Freude machen – und die hohen Temperaturen so gemeinsam durchstehen.

Lustige Hitze-Grüße: Die besten Sprüche für WhatsApp

Lustige Sprüche eignen sich perfekt für Hitze-Grüße per WhatsApp. Sie sind schnell kopiert und verschickt und zaubern dem Empfänger ein Lächeln auf die Lippen. In unserer Liste finden Sie eine Auswahl der besten Hitze-Sprüche.

Wenn es morgen wieder so heiß wird, gehe ich zur Polizei und lasse mich beschatten.

Da kann man einmal Nutella mit dem Strohhalm aus dem Glas trinken und alle meckern nur über die Hitze.

"Heute Nacht schlafe ich mit offenem Fenster!" – 5358 Mücken gefällt das

Ich schwitze nicht, ich karamellisiere.

Alle beschweren sich wegen dem Wetter. Außer Germanistikstudenten, die beschweren sich wegen des Wetters.

Ich will ja nicht sagen, dass es heiß ist... Aber auf den Feldern wird der Mais zu Popcorn.

In meiner Wohnung ist es so heißt, dass gerade zwei Hobbits einen Ring hier reingeworfen haben.

Prima, morgen kommt noch Wind zur Hitze. Quasi wie beim Backofen von Oberhitze auf Umluft schalten.

Blutgruppe in der Dachgeschoss-Wohnung: Glühwein!

Bei uns ist es so heiß, gerade hat ein Baum geklingelt und gefragt, ob der Hund heute noch raus kommt.

Heute sollen es über 30 Grad werden. Denkt daran: Für einen Deo-Roller braucht man keinen Führerschein!

Vergesst Teambuilding. Was ein Team wirklich zusammenschweißt, sind 36 Grad ohne Klimaanlage!

Bei dem Wetter kauft man nur kurz ein, läuft nach Hause und zack ist das Grillfleisch gar.

Denkt bitte bei dem Wetter daran, keine Kinder und Haustiere im Auto zu lassen. Schwiegermütter sind ok, Drachen halten Hitze aus.

Rapunzel hat bei der Hitze echt Pech: So viele Haare und dann auch noch eine Dachgeschoss-Wohnung!

Lustige Sprüche per WhatsApp können auch bei Hitze für gute Laue sorgen. Foto: istockphoto/Sergey Dementyev

WhatsApp: Hier gibt es kostenlose Hitze-Bilder und Gifs

Wer nicht nur einfache Sprüche verschicken möchte, kann auf bunte Bilder und Gifs setzen. Viele kursieren bereits auf WhatsApp und werden immer weiter verschickt. Wer kein passendes Bild parat hat, wird im Internet fündig. Dort gibt es auf verschiedenen Seiten eine große Auswahl, etwa bei GBPicsOnline oder Giphy. Einfach das passende Bild oder Gif aussuchen und verschicken. (fmg)