Die Zahl der Neuinfektionen steigt rasant an. Deswegen gibt es nun bundesweit neue Regeln für das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel. Wie diese lauten und was man beachten sollte, sehen Sie im Video.

Berlin. Fenster auf und Schnelltest rein: So geht Weihnachten zu Corona-Zeiten. Doch wie halten es eigentlich Prominente mit den Feiertagen?

An Weihnachten 2020 darf es keine großen Familienfeiern geben: Die Regelungen der Bundesregierung sehen vor, dass Treffen mit bis zu vier weiteren Personen aus dem engsten Familienkreis erlaubt sind, Kinder bis 14 Jahre fließen nicht in die Berechnung ein. Dabei gilt natürlich: Je kleiner die Zusammenkunft, desto geringer ist das Risiko, sich oder andere mit dem Coronavirus zu infizieren.

Viele Menschen setzen vor dem Fest auf eine sogenannte Vorquarantäne: Sie isolieren sich selbst für einige Tage, bevor sie ihre Verwandtschaft an Weihnachten treffen. Doch wie halten es eigentlich Prominente mit den Feiertagen?

Weihnachten 2020: Jens Spahn feiert Heiligabend nur mit einer Person

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) plant, das Weihnachtsfest ausschließlich auf den allerengsten Familienkreis zu reduzieren: „Heiligabend bin ich mit meinem Mann erstmalig allein“, sagte der Politiker in einer Pressekonferenz. Wenn es möglich sei, wolle das Ehepaar „mit Anmeldung und unter Hygienebedingungen die Christmette besuchen.“

Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), feiert hingegen mit weiteren Familienmitgliedern Weihnachten: „Ich habe eine vierköpfige Familie“, sagte er auf derselben Pressekonferenz. „Meine Töchter gehen in Vorquarantäne, meine Frau ebenso und ich bin mehr oder weniger immer in Quarantäne. Ich sitze nur in meinem Büro.“ Seine „ebenfalls extrem vorsichtigen“ Schwiegereltern seien als „zweite Einheit“ dabei.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach will an Weihnachten „besonders vorsichtig“ sein: Er verbringe das Fest ebenfalls im kleinsten familiären Kreis, wie er in einem Interview mit dem Deutschlandfunk sagte. Während der Feier würden er und seine Familie „zum Teil Masken tragen“ und sehr viel lüften. Zudem wolle er sich vorher testen lassen.

Helene Fischer feiert Weihnachten in kleiner Runde

Helene Fischer verbringt das Fest ebenfalls coronabedingt in kleiner Runde. „Wir halten uns an die Regeln und Empfehlungen und werden Weihnachten in sehr kleinem familiären Rahmen verbringen“, sagte die Sängerin der Deutschen Presse-Agentur.

Sängerin Helene Fischer feiert Weihnachten aufgrund der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr nur im kleinsten Kreis. Foto: Britta Pedersen / dpa

Nur, wenn man jetzt zusammenstehe und jeder alles in seiner Macht stehende unternehme, könne der Kampf gegen das Virus gelingen. „Die Gesundheit und die berufliche Existenz von Millionen Menschen hängt davon ab. Wir sollten die jetzigen Einschränkungen akzeptieren, um möglichst bald wieder frei leben zu können“, betonte Fischer.

Weihnachten: Jan Hofer bereitet YouTube-Gans zu

Mit wem der ehemalige „Tagesschau“-Sprecher Jan Hofer Weihnachten feiert, ist nicht bekannt. Fest steht aber eines: Beim Braten seiner Weihnachtsgans lässt er sich online helfen.

„Wir haben eine Gans bestellt, die werde ich abholen und zu Hause fertig stellen“, sagte der 68-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Die Gans werde von einem Lieblingsrestaurant Hofers in der Heide vorbereitet.

Zusätzlich habe der Koch ein Youtube-Video online gestellt, in dem genau beschrieben wird, was daheim mit der Gans gemacht werden muss. „Da kann gar nichts schief gehen. Wir haben das schonmal gemacht und die war wirklich gigantisch gut. Diese Gans funktioniert auf den Punkt.“

Heidi Klum feiert Weihnachten mit ihrer Patchwork-Familie

Die Schauspieler Anna Loos und Jan Josef Liefers feiern gemeinsam mit ihren Kindern, wie die „Bild“ berichtet. Das Menü steht auch schon fest: „Kulinarisch sind wir länger eingespielt als verheiratet“, zitiert die Zeitung das Ehepaar. „Bei uns gibt es seit 18 Jahren an Heiligabend Gänsebraten mit Rotkohl, Grünkohl und Klößen. Die Kinder kochen mit. Das ist ein großer Spaß.“

Heidi Klum zelebriert das Fest der Liebe mit ihrer Patchwork-Familie. Auf Instagram teilte die Chefin der Serie „Germany‘s Next Topmodel“ ein Foto eines reichlich geschmückten Weihnachtsbaumes, vor dem sie mit ihren Kindern, ihrem Ehemann Tom Kaulitz und ihrem Schwager Bill Kaulitz posiert.

