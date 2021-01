Wirren um Corona-Impfzentrum in Eisenberg

Der Weg zum Impfzentrum für den Saale-Holzland-Kreis, das die Kassenärztliche Vereinigung am 3. Februar an den Waldkliniken Eisenberg in Betrieb nehmen will, ist bereits ausgewiesen.

Eisenberg Nachgehakt: Einrichtung soll am 3. Februar in Betrieb gehen. Anmeldungen nur bei der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen möglich

Im alten Bettenhaus an den Waldkliniken Eisenberg werden bereits Stühle gerückt im Warteraum für das künftige Corona-Impfzentrum für den Saale-Holzland-Kreis. An den Infotafeln im Klinikgelände ist der Weg zum Impfzentrum bereits ausgewiesen. Doch noch ist es nicht in Betrieb. Corona-Blog: Ramelow rechnet noch mit "zwölf harten Wochen" - Corona-Demo unter härtesten Auflagen in Erfurt

„Die Impfstelle wird am 3. Februar im Klinikum Eisenberg eröffnet“, versichert Daniel Schirch, der im Corona-Pandemiestab der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) zuständig ist für das Impfen in Ostthüringen. In der kommenden Woche will die KVZ das Zentrum in Eisenberg aufbauen, damit es pünktlich starten kann.

„Die Waldkliniken sind mit ihren Räumlichkeiten lediglich die Gastgeber für das Impfzentrum“, erläutert Bastian Guntermann als Marketingverantwortlicher des Krankenhauses. Dafür werde der Wartebereich vom Krankenhaus für die Impfpatienten hergerichtet. Um den Menschen entgegen zu kommen, die ab 3. Februar aus dem Saale-Holzland-Kreis zum Impfen nach Eisenberg reisen müssen, wollen die Waldkliniken diesen Patienten kostenloses Parken im Parkhaus des Krankenhauses anbieten.

„Technisch ausgestattet wird die Impfstelle aber von der Kassenärztlichen Vereinigung“, sagt Guntermann. Auch das Personal für das Impfteam werde von der KVT rekrutiert und sei kein Personal der Waldkliniken. „Bei personellen Engpässen würden wir natürlich kurzfristig aushelfen können“, so Guntermann.

Termine vergibt Kassenärztliche Vereinigung

Seit bekannt ist, dass das Impfzentrum an den Waldkliniken in Eisenberg in Betrieb gehen soll, gibt es bei vielen Impfwilligen im Saale-Holzland-Kreis Wirren um die Anmelde-Modalitäten. Am zentralen Empfang des Krankenhauses hat sich schon das Telefon heiß geklingelt, weil Menschen aus dem Landkreis auf direktem Wege einen Termin für die Schutzimpfung im Krankenhaus vereinbaren wollten. Nachfragen nach Impfterminen soll es auch schon in der Eisenberger Stadtverwaltung und in der Kreisverwaltung gegeben haben.

Die Waldkliniken und die Kommunalverwaltungen weisen deshalb ausdrücklich darauf hin, dass Impftermine ausschließlich von der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen vergeben werden.

Die ersten sechs Impfwochen bereits ausgebucht

Die Impfbereitschaft bei den Saale-Holzländern, die nach der Priorisierung zuerst geimpft werden – also alte Menschen und Pflegepersonal – ist offenbar recht hoch. Für die ersten sechs Wochen nach dem Start des Zentrums in Eisenberg Anfang Februar seien die Impftermine laut KVT bereits ausgebucht. Für die Erst- und Zweitimpfungen wurden bislang 1450 Termine vergeben. Geimpft werde laut KVT ab dem 3. Februar vorerst montags bis freitags jeweils von 14 bis 17 Uhr.

Das Personal der Waldkliniken hatte bereits die Möglichkeit, sich gegen Corona impfen zu lassen. Etwa 60 Prozent der Krankenhaus-Mitarbeiter seien inzwischen geimpft, sagt Guntermann. Der Normalbetrieb der Waldkliniken ist auf das Unaufschiebbare heruntergefahren worden, weil die Personaldecke auch wegen

Quarantänefällen aktuell sehr kurz sei. Hingegen herrscht auf der Corona-Station im Krankenhaus in Eisenberg Hochbetrieb. „Zwischen 15 und 20 Covid-19-Patienten werden von unserem Spezialteam derzeit ständig betreut – täglich so viele wie wir im Frühjahr insgesamt hatten“, sagt Bastian Guntermann.

Täglich werden im Gesundheitsamt des Kreises auch weiterhin neue Corona-Fälle registriert. 35 Neuinfektionen wurden am 20. Januar gemeldet. Damit stieg die Zahl der aktiven Fälle im Saale-Holzland auf aktuell 410 Kreisbewohner.

Impftermine

Impftermine vergibt ausschließlich die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen in Weimar über das Online-Buchungssystem www.impfen-thueringen.de oder über Telefon 03643/4950 490.