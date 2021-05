Wo die Corona-Teststellen nächste Woche im Kreis Nordhausen sind

Nordhausen. Alle bewährten Testzentren bleiben geöffnet. Auch der Testbus ist wieder täglich im Kreisgebiet unterwegs.

Alle bestehenden Corona-Testzentren in Nordhausen, Bleicherode, Heringen, Ellrich, Ilfeld, Niedersachswerfen, Günzerode und Sollstedt bleiben weiterhin geöffnet, teilt das Landratsamt mit. Der Testbus tourt erneut durch den Landkreis und bietet immer von 9 bis 14 Uhr Schnelltests an. Am Montag steht der Testbus in Wolkramshausen (Dorfplatz, Parkstraße), am Dienstag in Mackenrode (Kastanienplatz), am Mittwoch in Salza (Hauptstraße, Parkplatz vom Bowling-Center), am Donnerstag am Möno in der Bochumer Straße in Nordhausen, am Freitag in Großwechsungen (Plan, Parkplatz Bachstraße) und am Samstag in Niedersachswerfen (Parkplatz Herkules-Markt).

Mit Ausnahme der Teststation in der Zorgestraße in Nordhausen sind in allen weiteren Testzentren Corona-Schnelltests ohne Voranmeldung möglich. Anmeldungen im Testzentrum in der Zorgestraße sind telefonisch unter 03631 / 9119201 montags bis freitags in der Zeit von 8-14 Uhr möglich.

Die Standorte und Öffnungszeiten der Testzentren im Landkreis Nordhausen für die nächste Woche sind unter https://www.landratsamt-nordhausen.de/informationen-coronavirus.html zusammengestellt.